zg. Während das Stichwort "Segway-Tour" bei manchen sofort Erinnerungen an schöne Ausflüge an der frischen Luft aufkommen lässt, wissen andere gar nicht auf Anhieb, von was überhaupt die Rede ist. Dabei hat vermutlich jeder die futuristisch aussehenden Fortbewegungsmittel mit zwei Rädern und Lenkstange, auf denen man frei ausbalanciert steht und per Elektromotor durch die Gegend gleitet, schon einmal gesehen. Seit über zehn Jahren erkunden Segway-Fahrer die Gegend der Rhein-Neckar-Region zu jeder Jahreszeit, denn Saison haben die innovativen und umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel das ganze Jahr über.

StadtSafaris starten in Weinheim, Mannheim, Heidelberg und Frankfurt, es gibt eine OneWay-Tour von Ladenburg aus sowie unsere reizvolle Tour "Auf den Spuren von Mark Twain" in Neckargemünd.

Den Philosophenweg hinauf, zum "Köpfel" hoch, die Strahlenburg im Blick, den Höchster Schlossplatz genießen, die Festung auf dem Dilsberg "einnehmen", den Blick hinaus in den Kraichgau wagen, die Parkinsel umrunden, den Brunnenslalom auf dem Messplatz erfahren, den Überwald erforschen, hoch auf die Tromm oder hinunter nach Mörlenbach. Der Windeck entgegen oder als Ziel den Hirschkopfturm im Visier. Safaris führen immer auch an Plätze, welche bewusst oder unbewusst schon lange nicht mehr besucht wurden, und machen in Kombination mit dem einzigartigen Fahrgefühl Spaß und Freude.

Egal ob eine Gruppe aus Freunden, der Junggesellenabschied, Abteilungs- oder Betriebsausflug, internationaler Besuch oder Familienunternehmung bei uns fährt – unsere Safaris sind für jeden Geschmack und alle Bedürfnisse ausgelegt. Über Stock und Stein, Feldwege entlang, hoch hinauf werden sowohl in den flachen, als auch in unseren "aufsteigenden" Touren wunderbare und verzückende Aussichten geboten. Naturgegebene Herausforderungen sowie die einzigartigen Wege tun ihr Übriges zum Erlebnis StadtSafari. Ganz besonders, vor allem am Wochenende, wollen wir Ihnen unsere frühen Starts ab 9.30 Uhr ans Herz legen! Gerade zu diesen Startzeiten, wenn alles noch langsam am Erwachen ist, vermitteln unsere StadtSafaris, egal wo gestartet wird, einen besonderen Charme und Entschleunigung pur.

Als schöne Geschenkidee kommen auch unsere Gutscheine für eine unserer StadtSafaris immer gut an. Diese sind online bestellbar oder wer die Motivgutscheine zugesendet bekommen möchte, kann diese auch gerne per Nachricht an uns bestellen. StadtSafari-Gutscheine gelten selbstverständlich in all unseren angebotenen Touren.

Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder informieren Sie sich auf: www.stadtsafari.com

oder einfach anfragen: info@stadtsafari.com