zg. Seit 2006 ist die SameSame Sushi Bar eine feste Größe in der Heidelberger Gastronomieszene. Was als kleines Juwel in der Altstadt begann, hat sich längst als Hotspot für Sushi-Liebhaber etabliert. Heute konzentriert sich das Team voll und ganz auf die Filiale in der Weststadt, Römerstraße 26 – und das mit großem Erfolg!

Ein Team mit Herz und Erfahrung

Gutes Essen lebt von Leidenschaft – und genau das spürt man im SameSame. Viele Mitarbeiter sind bereits seit 16 Jahren dabei und bringen nicht nur Erfahrung, sondern auch jede Menge Herzblut mit. Diese Beständigkeit zeigt sich nicht nur im Teamgeist, sondern auch in der Qualität der Speisen und dem erstklassigen Service, den die Gäste seit Jahren schätzen.

Neue Speisekarte, neue Geschmackserlebnisse!

Ab April wird es spannend: Die neue Speisekarte bringt frische, kreative Sushi-Kreationen auf den Teller! Dabei bleibt das SameSame seiner Linie treu – hochwertige Zutaten, raffinierte Kombinationen und das gewisse Etwas, das Sushi-Fans begeistert.

Gute Nachrichten für den Geldbeutel

Sushi genießen und dabei sparen? Genau das wird möglich! Durch die geplante Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie gibt SameSame diese Ersparnis direkt an die Gäste weiter. Beste Qualität zu noch faireren Preisen – das ist Genuss mit Mehrwert!

Komm vorbei und probier’s aus!

Die SameSame Sushi Bar lädt alle Sushi-Fans ein, die neuen Köstlichkeiten zu entdecken. Mit 19 Jahren Erfahrung, einem eingespielten Team und jeder Menge Innovationsfreude bleibt SameSame die Top-Adresse für japanische Küche in Heidelberg.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 17 bis 22 Uhr – wir freuen uns auf euch!