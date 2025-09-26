zg. Die Rietburgbahn in Edenkoben ist ein beliebtes Ausflugsziel, besonders im Herbst zur Kastanienzeit. Bequem geht es an der frischen Luft in nostalgischen Doppelsesseln vom Schloss Villa Ludwigshöhe hinauf zur Ruine Rietburg. Neben der herrlichen Aussicht von einer der schönsten Aussichtsterrasse der Südpfalz und der Möglichkeit zur Einkehr in die Gaststätte, bieten sich den Besuchern viele Wandermöglichkeiten vom kleinen Rundweg bis hin zu größeren Touren zu den Hütten und Gaststätten im Pfälzer Wald.

Kinderaugen leuchten beim Besuch des kleinen Damwild Geheges gleich hinter der Bergstation. Die Rietburgbahn ist über die A65 – Ausfahrt Edenkoben zu erreichen. Am Ausflugsziel angekommen, stehen den Besuchern kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Sesselbahn und angeschlossene Gastronomie an Berg- und Talstation sind bis 2. November täglich geöffnet. Danach zusätzlich am Wochenende Sa. / So. 8. / 9. November.

1. Pfälzische Sesselbahn GmbH

Villastraße 67, 67480 Edenkoben

Tel.: 06323 1800

www.rietburgbahn-edenkoben.de