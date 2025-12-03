zg. Der nächste Mannheimer Weihnachtscircus erfüllt Publikumswünsche gleich dreifach! Im neuen – inzwischen dritten Programm – wird das französische Star-Comédie-Trio "The Rabbit Eaters" die geliebte Tradition des tierischen Clown-Spaßes in der Mannheimer Manege auf die Spitze treiben, natürlich ohne lebende Tiere. Nach Star-Clown Chisterin 2023 und den umjubelten Without Socks 2024 rocken nun die drei Spaßgiganten mit ihren irrwitzigen Parodien den Mannheimer Messplatz, nachdem sie jüngst in Paris zum Stadtgespräch wurden. Die Circus-Welt feiert hochkarätig in Mannheim und so wird diese Saison noch spektakulärer, aufregender und schöner. "Wir haben nach allen Regeln der Circuskunst ein wunderbares Programm komponiert und dafür die Besten der Branche engagieren können", freuen sich die Weihnachtscircusund Palazzo-Produzenten Gregor Spachmann und Rolf Balschbach. "Weihnachtliche Lichtinszenierungen, pompöse Dekorationen, atemberaubende Kostüme, ein erstklassiger Sound und wunderbare Circus-Kulinarik schaffen eine traumhafte Atmosphäre."

Die neue, gut zweistündige Show beschert eine Fülle von Kabinettstückchen der Manegen-Kunst. Die Königin der Luft, Alyona Pavlova, wirbelt schwindelerregend durch den Himmel. "Spitze" ist auch das deutsch-kanadische Duo Unity, bei dem es paarweise im Cyrwheel rund geht. Es wurde auf diversen Circus-Festivals ausgezeichnet und Artistin Lea gewann 2024 die Goldmedaille bei den Cyr Weltmeisterschaften in Spanien. Außergewöhnlich ist auch die Königin der Keulenjonglage Elena Drogaleva. Im Marlene Dietrich-Stil lässt sie mit ihren "drei Gentlemen" in und über der Manege die Keulen wirbeln. Sie alle sorgen für schöne Bilder ebenso wie das zwölfköpfige Ensemble aus Dezhou City. Die chinesischen Ausnahme-Akrobaten sind für ihre präzisen, traumschönen Schirmbalancen wie auch für ihre schillernden Kostüme und opulenten Szenerien berühmt. "Mehr wird noch nicht verraten. Wir möchten Mannheim schließlich im Winter erneut überraschen und zum Staunen bringen", freuen sich die Programm experten und Circus-Produzenten Thomas Schütte und Stefan Huber. Dass auch in der neuen Veranstaltung so viele Preisträger internationaler Festivals und Stars großer internationaler Shows dabei sein werden, ist außergewöhnlich.

Mit höchstem Qualitätsanspruch tritt Palazzo´s Mannheimer Weihnachtscircus auch 2025/26 wieder beim "Festival der Artisten" an. Das Publikum stimmt nach jeder Vorstellung auf einem Stimmzettel oder per App über den jeweils liebsten Act ab. Im großen Finale am 4. Januar werden die die Siegerinnen und Sieger feierlich geehrt.

Weitere Informationen, auch über Preise und besondere Vorstellungen, sind erhältlich unter:

www.mannheimer-weihnachtscircus.de