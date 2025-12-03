zg. Mit "Omakase" beginnt ein neues Kapitel der kulinarischen Erzählkunst – inspiriert vom Land der aufgehenden Sonne. Das Bliss-Küchenteam unter der Leitung von Sven Günther lädt gemeinsam mit Zwei-Sternekoch Benjamin Peifer (Restaurant Intense, Wachenheim) zu einer Reise durch Japans faszinierende Welt der Aromen, Rituale und Kontraste ein. Von den vibrierenden Straßen Tokyos bis zu den stillen Onsenbädern am Fuße des Fujiyamas – Japan ist ein Ort, an dem Präzision, Achtsamkeit und Handwerkskunst zu einer eigenen Philosophie verschmelzen. Dieses Lebensgefühl wird im Palais Prinz Carl Heidelberg spürbar – in fünf Gängen, komponiert wie eine Geschichte, erzählt mit Feuer, Wasser, Erde, Luft und Zeit.

Omakase – Vertrauen in die Kunst des Kochs

In Japan bedeutet Omakase: "Ich überlasse es dir." Es ist das Versprechen, sich ganz auf den Moment einzulassen – und auf die Intuition des Küchenchefs zu vertrauen. Dieses Prinzip ist die Seele des neuen Menüs: ein kulinarischer Spannungsbogen, der überrascht, berührt und inspiriert. Benjamin Peifer, vom Gault&Millau 2025 zum "Koch des Jahres" gekürt, bringt seine unverwechselbare Handschrift nach Heidelberg. Seine Küche steht für Klarheit, Mut und den Blick über den Tellerrand hinaus – geprägt von regionaler Herkunft, moderner Technik und einem Gespür für das Wesentliche. Gemeinsam mit dem Bliss-Team entsteht ein Abend, der Tradition und Avantgarde vereint – authentisch japanisch gedacht, europäisch interpretiert.

Ein Abend für alle Sinne

Das Palais Prinz Carl verwandelt sich in eine Bühne für Genuss, Design und Atmosphäre. Licht, Musik und Architektur werden Teil der Inszenierung und machen jeden Gang zu einem Erlebnis für alle Sinne. Hier trifft kulinarische Präzision auf emotionale Tiefe, Handwerk auf Leichtigkeit, Perfektion auf Intuition. "Omakase" ist mehr als ein Menü – es ist eine Haltung, ein Dialog zwischen Gast und Koch, eine Einladung, Neues zu entdecken und Vertrauen zu schenken.

Tickets unter: www.stories-popup-kitchen.de

Lass dich überraschen. Lass dich treiben.

Erlebe "Omakase" – die neue Story der Stories Pop-up Kitchen.