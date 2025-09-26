zg. Der Herbst ist da! Und wo ist es zu dieser Jahreszeit schöner als im Wald mit dem wunderbaren Farbenspiel der Blätter. Daher lohnt sich ein Familienausflug ins Märchenparadies auf dem Heidelberger Königstuhl. Hier können sich Kinder nach Herzenslust an der frischen Luft austoben. Verschiedene Spiel- und Fahrattrak­tionen sowieso Märchenklassiker in liebevoll gestalteten Inszenierungen bieten Kindern viel Freiraum, selbständig ihre Märchen und Abenteuer zu erleben. Aber auch Erwachsene dürfen sich aktiv einbringen, mitmachen und Spaß an der Bewegung haben. Neben all dem Trubel lädt das Märchenparadies auch zum Träumen ein. Genießen Sie die Erholung, während die Kioske für Ihr leibliches Wohl sorgen.

Feiert auch in diesem Jahr wieder die Halloweek mit uns! Vom 23. Oktober bis 2. November ist der Park für Halloween geschmückt und lockt mit Süßem und Saurem! Und am Halloweenwochenende (30. Oktober bis 2. November) bekommen alle Kinder, die verkleidet in den Park kommen, eine Überraschung!

Und ein Tipp für St. Martin: besucht uns in diesem Jahr am 11. November zum Laternenumzug im Märchenparadies mit Martinsgebäck, Kinderpunsch und Glühwein.

Alle Infos finden Sie auf:

www.maerchenparadies.de