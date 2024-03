Standort(e): Mosbach

Mosbach Mitarbeitende: 128 - Azubis : 24

128 - : 24 Geschäftsfelder: Automobil-Handel

Automobil-Handel Benefits: Fahrtkostenzuschuss, Betriebliche Gesundheits-App, Mitarbeiterrabatte, Rabatte, Veranstaltungen, Jobticket, Parkplatz





AUSBILDUNGSBERUFE (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker - PKW

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 09.24 Berufsschule Gewerbeschule Mosbach Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) -/1.111/1.264/1.322



Karosseriebauer

Dauer (Jahre) 3,5 Voraussetzung/Schulabschluss Hauptschule Beginn 09.24 Berufsschule Wilhelm-Maybach-Schule Heilbronn Gehalt 1./2./3./4. Jahr (€) 1.049/1.111/1.264/1.322



Automobilkaufmann/-frau

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 09.24 Berufsschule Julius-Springer-Schule Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.049/1.111/1.214



Kaufmann/-frau für Büromanagement

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Realschule Beginn 09.24 Berufsschule Gewerbeschule Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.049/1.111/1.214



Duales Studium - BWL-Dienstleistungsmanagement - Consulting/Sales

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschule Beginn 10.24 Berufsschule DHBW Heilbronn Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.049/1.111/1.214



Duales Studium - BWL-Handel

Dauer (Jahre) 3 Voraussetzung/Schulabschluss Fachhochschule Beginn 10.24 Berufsschule DHBW Mosbach Gehalt 1./2./3. Jahr (€) 1.049/1.111/1.214

Die Autohaus Käsmann GmbH ist ein überregional tätiges und familiengeführtes Autohaus in Mosbach. Mit über 150 Mitarbeitern an zwei Standorten sind wir mit den Marken VW, VW Nutzfahrzeuge, Skoda und Audi im Neckar Odenwald Kreis für unsere Kunden im Einsatz. Die Mobilität heute und in Zukunft, sowie die Verantwortung für Mensch und Umwelt, sind uns wichtig.

Info & Kontakt:

www.kaesmann.de

Adresse:

Autohaus Käsmann GmbH, Mosbacher Straße 67, 74821 Mosbach

Ansprechpartnerin:

Anja Keller

Socials:

kaesmann

autohaus.kaesmann

autohaus-käsmann-gmbh