zg. Mit dem Frühling kommen nicht nur das sanfte Licht und die warmen Temperaturen, sondern auch das Blühen der Natur in voller Pracht. Die Weinberge erstrahlen so langsam in frischem Grün und überall blühende Mandelbäume verwandeln die Gemarkung in ein Blütenmeer. In der Region rund um die bekannten Weinlagen zum Beispiel dem Saumagen oder dem Kronenberg, wird der Tag der offenen Weinkeller am 5. und 6. April in Kallstadt gefeiert. Ein festlicher Anlass, für die Winzergenossenschaft und die Weingüter, die extra ihre Betriebe öffnen, um die ersten Weine des neuen Jahrgangs 2024 zu präsentieren. An diesen besonderen Tagen haben Interessierte die Möglichkeit, bei Kellerführungen und Weinbergsrundgängen hinter die Kulissen der Weinproduktion zu blicken. Zehn teilnehmende Betriebe sowie die Winzergenossenschaft, laden Besucher ein, ihre Produkte zu verkosten und mehr über die verschiedenen Rebsorten und deren Anbau zu erfahren. Begleitet von erfahrenen Winzern, erkunden die Teilnehmenden bei Weinbergsführungen die sanften Hügel, die das Terroir prägen. Jeder Schluck Wein erzählt von den einzigartigen geologischen Gegebenheiten, von mineralischen Böden bis hin zu klimatischen Einflüssen, die zur Qualität des Weines beitragen. Doch der Tag der offenen Weinkeller bietet nicht nur edle Tropfen. Auch das kulinarische Speiseangebot von Kallstadt kann in den Restaurants verköstigt werden. Regionale Köstlichkeiten, zubereitet aus frischen Zutaten, werden harmonisch mit den Weinen kombiniert.

So wird der Frühling nicht nur zum Fest der Farben und Aromen, sondern auch zum Erlebnis für alle Sinne. Lassen Sie sich einladen, die Schönheit der Natur, die Vielfalt der Weine und die Freude am Genießen zu entdecken!

An den geologischen-Schaukästen "Stein und Wein" am Saumagenplatz finden Sie weiteres Wissen über die Grundlagen des Kallstadter Weinbaus.

Weinwanderungen an beiden Tagen

Wer sich durch die Aktionstage führen lassen möchte, kann an einer von drei Weinwanderungen teilnehmen:

Gästeführerin Dominique Christ lädt an beiden Tagen jeweils um 10 Uhr zur informativen Tour rund um Weinbau und Pfälzer Lebensart (Treffpunkt: Weinstr. 125, Info und Anmeldung: 0157 33787123, 20 Euro).

Ab 11 Uhr führt Robert Anton von der Winzergenossenschaft Kallstadt an beiden Tagen durch die Weinwelt (Weinstraße 126, 06322 979797).

www.kallstadt-touristik.de