zg. Lassen Sie sich an allen Adventssonntagen sowie am 25. und 26. Dezember von unserem exklusiven Advents- und Weihnachtsbrunch verzaubern. Für nur 69 Euro pro Person, inklusive einer umfangreichen Getränkeauswahl (Hauswein, Bier, Softdrinks, Kaffee und Tee), erwartet Sie ein Brunch-Erlebnis, das keine Wünsche offen lässt. Und als besonderes Highlight: kostenloses Parken und die zauberhaften Klänge unserer talentierten Pianistin begleiten Ihren Besuch.

Freuen Sie sich auf ein opulentes Buffet, das mit erstklassigen kulinarischen Highlights aufwartet. Probieren Sie zarten Hirschschinken an Preiselbeerschaum, geräucherte Entenbrust auf Fenchel-Orangen-Salat oder unser gebratenes Lachsfilet auf Spitzkohl. Dazu bieten wir winterliche Klassiker wie glasierte Gänsekeule und Wildragout mit Waldpilzen, die durch traditionelle Beilagen wie Apfelrotkohl, Marzipanäpfel und Kartoffelknödel perfekt ergänzt werden. Ein wahres Fest für den Gaumen!

Auch unsere Dessertauswahl wird Sie begeistern: Ob warme Apfelbeignets mit Vanillesauce oder frisch gebackene Zimtwaffeln mit beschwipsten Kirschen – hier kommt jeder auf seine Kosten! Lassen Sie sich zudem die Leckereien aus unserer Weihnachtsbäckerei nicht entgehen.

Planen Sie eine Weihnachtsfeier?

Für Firmen, Freunde oder Familien bieten wir auch unvergessliche Weihnachtsfeiern in einer einzigartigen Atmosphäre. Starten Sie Ihre Feier mit einem stimmungsvollen Empfang an unserer gemütlichen Feuerschale. Genießen Sie dabei Glühwein oder Punsch sowie gebrannte Honigmandeln – ein wunderbarer Auftakt für einen besonderen Abend! Anschließend geht es in Ihren festlich dekorierten Raum, wo Sie zwischen einem exklusiven Vier-Gänge-Menü oder einem festlichen Buffet wählen können. Beide Optionen werden individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt.

Neben einer erlesenen Weinauswahl sind auch Bier, Softdrinks und Kaffee in dem Preis von 120 Euro pro Person inbegriffen. Verbringen Sie unvergessliche Stunden in einem exklusiven Ambiente und lassen Sie sich von unserem Team rundum verwöhnen.

Sichern Sie sich Ihren Platz für einen festlichen Genuss!

Für den Advents- und Weihnachtsbrunch reservieren Sie unter der 06221 733 909 801 oder per E-Mail an Schrieders@hiltonheidelberg.com.

Für Ihre Weihnachtsfeier kontaktieren Sie uns unter 06221 733 909 700 oder per E-Mail an sales@hiltonheidelberg.com.