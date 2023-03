zg. Die Bauen, Wohnen & Renovieren Messe in Heilbronn ist seit nunmehr 22 Jahren der Start in die neue Bausaison. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen zeigen vom 18. bis 19. März über 120 Aussteller auf rund 10.000 Quadratmetern in zwei Messehallen plus Außengelände alle Produkt- und Dienstleistungsbereiche rund ums Bauen und Sanieren, sowie die neuesten Entwicklungen im Bereich der Energiekosteneinsparung. Die vorwiegend regionalen Aussteller kommen aus den Bereichen Handwerk, Bau, Baustoffe und Bauelemente, Finanzierung, Gebäudetechnik oder auch Immobilien. Der Immobilienmarkt ist in Bewegung und so eröffnen sich neue Chancen – auch gerade in der aktuell schwierigen Lage.

Nachdem 2020 noch fast 40 Prozent der Haushalte ihren Energiebedarf größtenteils mit Erdgas deckten, planen aktuell immer mehr Menschen ihre Versorgung umweltfreundlicher und nachhaltiger zu gestalten. Dabei sind klimaneutrale Haushalte längst keine Zukunftsmusik mehr. Von Brennstoffzellen, Pelletheizungen Wärmepumpen, Solar- und Photovoltaik-Anlagen bis hin zu Effizienzhäusern bietet der Markt heute unzählige Möglichkeiten der alternativen Energiegewinnung und -speicherung. Welche Vorteile die verschiedenen Systeme haben, welche Fördermöglichkeiten es gibt oder was für die eigenen vier Wände optimal ist, können die Besucher bei den vielen Fachleuten oder den Fachvorträgen erfahren.

Die Messe spiegelt das aktuelle Branchengeschehen und die Verschiebung der Prioritäten wider: Zunehmend beherrscht die hohe Nachfrage im Bereich Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien das Messegeschehen. Damit ist klar: Die Themen Sanierung, Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien werden die kommenden Messen dominieren.

Das Heizsystem ist veraltet, die Leitungen marode, die Isolierung entspricht nicht den aktuellen Auflagen. Oft steht die Frage im Raum, wie lang das derzeitige System noch hält und ob eine Umrüstung überhaupt möglich ist. Für viele sind die Bedenken groß. Ist das Kosten/Nutzen-Verhältnis überhaupt tragbar? Ist die Technologie die richtige? In Zeiten des Klimawandels und der steigenden Energiepreise zeigt sich, dass Investitionen in Bestandsgebäude einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Wer erhält und weiterentwickelt, schont knappe Ressourcen – gleichzeitig ist es nicht nur nachhaltig und ökologisch, sondern die Besitzer von Bestandsgebäuden können auch den Wert ihrer Immobilie erhöhen. Die Vielzahl an Regulierungen und Auflagen verunsichern viele motivierte Eigentümer beim Planen, Finanzieren, Sanieren, Renovieren und Modernisieren. Daher bieten auch die Aussteller kompetente Beratungen beispielsweise zu staatlichen Fördermöglichkeiten an.

Von großen Bauvorhaben wie Wärmedämmung und Heizungsanlagen bis hin zum Einsatz moderner Smart-Home-Technologie bieten die verschiedenen Aussteller ein breitgefächertes Angebot. Die Bauen, Wohnen & Renovieren Messe richtet sich damit an ...