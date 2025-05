Heidelberg. (seg) Auf den ersten Blick sehen viele Photovoltaik-Anlagen auf deutschen Dächern solide montiert aus – doch der Schein trügt häufig. Pascal Dörr, Gründer des Sachverständigenbüros Gutanova, hat bundesweit mit seinem Team über 1000 PV-Anlagen begutachtet – das Ergebnis ist alarmierend: "95 Prozent der Anlagen weisen Mängel auf. In 60 Prozent der Fälle ist sogar eine Remontage notwendig, bei etwa 30 Prozent müssen Teile des Daches saniert werden", warnt Dörr.

Die Ursachen sind vielfältig: fehlerhafte Dachhakenbefestigungen, falsche Modulklemmung, beschädigte Ziegel, unzureichende Abdichtung, Beschädigung der Unterspannbahn oder schlicht die Nichtbeachtung von Herstellerangaben. Die Folgen reichen von Ertragsverlusten bis zu kostspieligen Wasserschäden und Rechtsstreitigkeiten.

"Viele dieser Schäden wären vermeidbar, wenn früher ein neutraler Sachverständiger einbezogen würde", betont Dörr, der auf Jahre an Erfahrung in der Solarbranche und mehr als 1500 begleitete Bauprojekte im Privatkundensegment zurückblickt. Sein Unternehmen Gutanova mit Sitz in der Heidelberger Bahnstadt begleitet Bauherren und Immobilienbesitzer von der Planungsphase bis zur Abnahme – herstellerunabhängig und deutschlandweit.

Ein besonderes Anliegen ist Pascal Dörr dabei die Aufklärung: Auf der Website www.gutanova.de finden Interessierte einen kostenfreien Selbstcheck, mit dem sie die häufigsten Mängel direkt an ihrer eigenen PV-Anlage vergleichen können – unterstützt durch Hunderte Foto-Beispiele aus der Praxis. "Nicht jeder Betrieb arbeitet fehlerhaft", so Dörr, "aber es ist entscheidend, bei der Anbieterauswahl auf Fachkräfte, geprüfte Erfahrung und interdisziplinäre Kompetenz – idealerweise mit Dachdecker- und Elektromeister im Team – zu achten."

Wer seine Investition in eine PV-Anlage dauerhaft schützen möchte, sollte sich nicht allein auf Versprechen verlassen. Frühzeitiger sachverständiger Rat kann Ärger, Kosten und Energieverluste vermeiden.

Gutanova UG

Langer Anger 117

69115 Heidelberg

Tel. 0176 72315173

info@gutanova.de

www.gutanova.de