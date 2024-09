zg. Allerlei Hexen, Gespenster und schaurig-schöne Musik sowie leuchtende Kürbisse entführen die Besucher vom 28. September bis zum 3. November in eine einmalige Atmosphäre. Die 17 europäischen Themenbereiche bieten in dieser bunten Jahreszeit Fahrspaß für die ganze Familie – und wer nicht aufpasst, wird auf schaurige Weise überrascht.

Halloween im Europa-Park

In der schaurig schönen Saison erleben Sie einzigartige Shows wie "Surpr'Ice presents The Vampire Circus on Ice" im Griechischen Themenbereich. Bei "Eds Halloween-Parade" ziehen Monster und Kreaturen der Nacht durch den Park. Auf der italienischen Bühne lädt Marilyn Monroe Filmstars zu einer Halloween-Party bei "Scary Movie Hits" ein.

Horror-Erlebniswelt

Das mehrfach preisgekrönte Gruselspektakel "Traumatica-Festival of Fear" findet dieses Jahr vom 25. September bis zum 9. November statt. So manch eine Kreatur wartet schon sehnlichst auf die Mutigen, die sich trauen, das einzigartige Festival zu betreten. Und auch hinter den Vorhängen geschieht so einiges – nichts für schwache Nerven! Weitere Infos und Tickets unter: traumatica.com

"Eatrenalin" – new dimensions of dining

Gastronomische Spitzenleistungen treffen hier auf multisensorische Attraktionen und schaffen ein Erlebnis der Extra­klasse. Entdecken Sie eine völlig neue Form des Genusses.

Gruselspaß in der Wasserwelt

In der Wasserwelt Rulantica hält die schaurige Herbstzeit bis in den November Einzug. Besonders die jüngeren Halloween-Fans kommen bei der interaktiven Show "Geisterzeit" und der Jagd nach dem "Schatz der Geisterwikinger" voll auf ihre Kosten. Erwachsene können sich an ausgewählten Terminen auf die Rulantica Vibes freuen, wenn DJ Beats in der Swim-up-Bar Tempel Krog im beheizten Außenpool für Stimmung sorgen. Nach der Rutschen-Action lädt der Ruhe- und Saunabereich Hyggedal mit drei Saunen, einem Dampfbad, zwei Außenterrassen und einem leckeren gastronomischen Angebot alle Ruhesuchenden zu einer Auszeit ein!

Herbstlich magische Nächte

Nach einem Tag voller magischer Momente im Europa-Park können Besucher in einem der sechs parkeigenen 4-Sterne superior Hotels oder dem Camp Resort zur Ruhe kommen. Die komfortablen Unterkünfte bieten den perfekten Rückzugsort, um den Herbstzauber in vollen Zügen zu genießen.

Wer sich nicht zwischen Halloween und Weihnachten entscheiden kann, findet bei "HALLOWinter" vom 4. bis 28. November die perfekte Kombination aus gruseligem Spaß und winterlichem Zauber.

Der Europa-Park ist in der Sommersaison sowie während Halloween täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Rulantica ist täglich von 9.30 bis 22.00 Uhr geöffnet. Aufgrund der begrenzten Kapazität empfehlen wir, Rulantica-Tickets rechtzeitig online zu buchen.

Aktuelle Informationen sowie Eintrittspreise unter: europapark.de

Gewinnspiel

Die RNZ verlost einen Gutschein für zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne Erlebnis-Hotel inklusive Frühstück sowie Eintritt in den Europa-Park an drei Tagen. Außerdem gibt es 5 x 4 Eintrittskarten für den Europa-Park zu gewinnen (die Eintrittskarten sind bis zum 31.12.2024 gültig).

Wer gewinnen möchte, schickt eine Postkarte mit dem Kennwort "Europa-Park" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Rhein-Neckar-Zeitung GmbH, z. H. Roland Scharschmidt, Hans-Bunte-Straße 18, 69123 Heidelberg. Einsendeschluss ist Freitag, der 4. Oktober 2024.