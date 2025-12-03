seg. Kaum ist die kühle Jahreszeit mit Regen und Wind gekommen, sehnt man sich nach wärmeren Gefilden. Ein Besuch im Restaurant "Die Maske Afrikas" in Heidelberg-Rohrbach bietet sich da an: Schon die Einrichtung entführt einen in eine afrikanische Hütte, die Namen der Gerichte wecken Neugierde: Wie wär’s beispielsweise mit "Bebeaynetu" (bestehend aus unterschiedlich zubereiteten Fleisch- oder aus fünf Gemüsesorten) oder der speziellen Empfehlung der Gastgeber, "Koanta-Shiro Special" (getrocknetes Lammfleisch in Kichererbsensoße mit Peperoni, Zwiebeln und frischen Tomaten)?

Restaurant über Weihnachten geöffnet

Dass das gemeinsame Essen in ihrer Heimat einen hohen Stellenwert besitzt, ist von Natalie Yacob und ihrem Vater Nugus Yacob zu erfahren: "Man nimmt sich bei uns einfach viel Zeit für einander." Und das möchten sie auch an ihre Gäste weitergeben, genauso wie den Brauch mit den Fingern beziehungsweise mit dem traditionellen Fladenbrot Injera zu essen, das dort als Besteck dient. Wie man das genau macht, erklärt die Inhaberfamilie gerne. Neben Injera als Beilage bieten sie Couscous und Fufu, einen Brei aus Maniok oder Yams mit Kochbananen, sowie auf Vorbestellung glutenfreies, aus reinem Teffmehl hergestelltes Injera. Zu den Gerichten empfiehlt Natalie Yacob südafrikanische Weine oder afrikanische Biere, die in den Geschmacksnoten Guave, Mango und Maracuja erhältlich sind und in Tongefäßen serviert werden. Eine weitere Empfehlung für die kühlere Jahreszeit: ein traditioneller Tee mit Kardamon, Nelke und Zimt oder Tee mit äthiopisch-eritreischem Ouzo sowie Honigwein, den es in Kürze geben wird! Dass sie in diesem Jahr über die Weihnachtsfeiertage geöffnet haben (Heiligabend ist allerdings geschlossen), es von 25. bis 30. Dezember eine spezielle Weihnachts-Speisekarte und am 31. Dezember ein Silvester-Menu mit Live-Trommel-Musik geben wird, verraten sie außerdem. Für Restaurant und Eventtage wird um telefonische Reservierung im Voraus unter 06221 – 3380070 oder 0152 – 53511065 gebeten.

African Fusion Brunch am 16. November und am 14. Dezember

Auch auf Feiertage und Bräuche aus ihrer Heimat macht die Familie Yacob ihre Gäste gerne aufmerksam. So fand der monatliche "African Fusion Brunch" im Café NaTna Buna Mitte September um das traditionelle Neujahrsfest statt. "Der äthiopische Kalender hat im Gegensatz zum gregorianischen Kalender 13 Monate und ist in der Zeitrechnung sieben bis acht Jahre hinterher." Dass mit diesem Fest Ernte und Neubeginn gefeiert und alles mit Sonnenblumen geschmückt wird, erzählt Natalie Yacob – und hat es für das Event damals übernommen. Wer bisher noch nicht beim "African Fusion Brunch" dabei war, kann sich auf Sonntag, 16. November, sowie den 14. Dezember von 11.30 bis 15 Uhr freuen: Dann werden die Gäste mit einem "Mimosa Empfang", "All you can eat"-Buffet mit unterschiedlichen modernen, oft veganen Speisen vom afrikanischen Kontinent – verfeinert mit afrikanischen und karibischen Gewürzen –, aber auch mit traditioneller eritreisch-äthiopischer Küche sowie traditioneller Kaffeezeremonie verwöhnt. Dazu gibt es Live-Musik mit dem Krar, einem traditionellem Saiteninstrument aus Eritrea und Äthiopien. Dabei verbinden sich ostafrikanische Klänge mit Elementen des Jazz und des sogenannten Tizita-Stils, einer gefühlvollen Musik ähnlich dem Blues. Um Reservierung vorab unter 0176 56651077, 0152 53511066 oder 06221 3380070 wird gebeten.

Im Café "NaTna Buna" frühstücken

Besondere Frühstücke, wie beispielsweise "Ater-Bani" (geröstetes Sauerteigbrot, selbstgemachte Hummuscreme, gekochtes Ei, Kirschtomaten, Sesam, Kichererbsen, Chiliflocken, verfeinert mit Olivenöl und Gewürzen), "Massawa Sucuk" (Rührei, Schafskäse, Tomaten und Gewürze) oder anderes werden hier – zu den unterschiedlichsten äthiopischen Kaffee- und Teespezialitäten – angeboten. "Unsere oft vegetarisch-veganen Frühstückspezialitäten können bis in den Nachmittag hinein gegessen werden, sind kein typisches Frühstück", ist abschließend zu erfahren. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Sonntag von 10 und 15.30 Uhr. Im Januar bleibt das Café NaTna Buna geschlossen. Übrigens, wer noch auf der Suche nach einem nicht alltäglichen Geschenk ist, kann seine Lieben mit einem Gutschein für ein eritreisch-äthiopisches Essen oder ein afrikanisches Frühstück überraschen!