zg. Am 18. und 19. Oktober öffnet die "Trau" Hochzeitsmesse in der stimmungsvollen Maimarkthalle Mannheim jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Tore und lädt Brautpaare auf eine inspirierende Reise durch alle Facetten des Heiratens ein. Ob traumhafte Brautkleider, elegante Anzüge, stilvolle Dekoration oder kreative Ideen für die Traumhochzeit – renommierte Aussteller präsentieren alles, was Brautpaare für einen unvergesslichen Tag benötigen. Hier bietet sich die Chance, neueste Trends zu entdecken, Mode live bei Modenschauen zu erleben oder sich individuell beraten zu lassen.

Ob frisch in die Hochzeitsplanung gestartet oder mit konkreten Ideen im Gepäck – die "Trau" Hochzeitsmesse in Mannheim bietet allen Paaren ein mitreißendes Erlebnis und den perfekten Impuls für den Start in ihre gemeinsame Zukunft.

Übrigens, wer hätte das gedacht? In Deutschland ist das Durchschnittsalter bei der ersten Eheschließung 2024 mit 32,8 Jahren bei Frauen und 35,3 Jahren bei Männern auf einen neuen Höchststand gestiegen – ein Anstieg um rund sechs Jahre im Vergleich zu 1993.

Der perfekte Branchenmix

Auf der "Trau – Die Hochzeitsmesse" entdecken angehende Brautpaare über 180 Aussteller aus mehr als 40 hochzeitsnahen Branchen. Von eleganten Brautmoden-Boutiquen mit traumhaften Kleidern über stilvolle Accessoires und moderne Herrenmode bis hin zu exklusivem Hochzeitsschmuck und individuellen Trauringen – hier finden Paare alles, was sie für eine unvergessliche Hochzeit benötigen.

Darüber hinaus präsentieren zahlreiche Aussteller kreative Ideen und Inspirationen rund um Locations, Musik, Fotografie, Floristik und viele weitere Bereiche. Eine persönliche und kompetente Beratung vor Ort sorgt dafür, dass der große Tag bis ins kleinste Detail perfekt geplant werden kann.

Rahmenprogramm

• Auf der großen "Trau" Bühne erwarten einen die neuesten Trends und wertvolle Tipps rund um Braut- und Bräutigammode. Die beliebten Brautmodenschauen finden an beiden Messetagen jeweils um 12, 14 und 16 Uhr statt und bieten inspirierende Einblicke in aktuelle Kollektionen.

• An den Ständen aller Aussteller finden ganztägig informative Präsentationen statt. Hier erfahren Besucher aus erster Hand alles über Neuheiten, Produkte und Dienstleistungen rund um den schönsten Tag im Leben.

• Die liebevolle Kinderbetreuung sorgt dafür, dass auch die kleinen Gäste bestens versorgt sind. Ob Basteln, Malen oder freies Spielen – das Betreuungsangebot ist am Samstag und Sonntag ganztägig geöffnet und lädt Kinder zum Mitmachen und Wohlfühlen ein.

• Für musikalische Gänsehautmomente sorgen talentierte Sängerinnen und Sänger. Mit Live-Performances schaffen sie unvergessliche Augenblicke – und stehen direkt vor Ort für Gespräche und Buchungen zur Verfügung.

• Mit etwas Glück können Brautpaare ihr Hochzeitsbudget deutlich aufstocken! Am spektakulären Trauringturm haben sie die Chance, sensationelle 66.666 Euro zu gewinnen – ein echtes Highlight für jedes Brautpaar!

Tipps und Trends der neuen Hochzeitssaison

Die Hochzeitstrends für 2025/ 2026 bringen spannende und kreative Entwicklungen mit sich. Einige Trends aus den vergangenen Jahren bleiben jedoch bestehen.

Ein Trend, der auch in der neuen Saison gefragt ist, ist das Thema Nachhaltigkeit, auch bekannt unter Green Weddings. Denn umweltfreundliche Konzepte sind kein Luxus, sondern zunehmend die Norm! Beispielsweise Second-Hand Kleidung und Dekoration, die wiederverwendet werden kann, stehen bei vielen Gästen ganz oben bei der Hochzeitsplanung.

Interessant sind zudem Farb- und Dekotrends. Hier spielen natürliche Erdtöne aber auch knallige Farben eine große Rolle. Satte Töne wie Smaragdgrün, Terrakotta oder Senfgelb sowie erdige Farbpaletten setzen sich durch.

Auch in der Hochzeitsbranche nimmt die Digitalisierung immer mehr Platz ein. Durch digitale Gästebücher oder Drohnenfotografie können hier innovative Highlights geschaffen werden. Paare, die 2026 heiraten, können diese Trends nutzen, um ihre Hochzeit nicht nur stilvoll, sondern auch zutiefst persönlich zu gestalten – ein Fest, das sie und ihre Gäste noch lange mit Freude und Emotionen erfüllen wird.

Hochzeitsmesse "Trau"

Maimarkthalle Mannheim

Xaver-Fuhr-Straße 101

68163Mannheim

www.123trau.de