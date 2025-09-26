zg. In der Greifenwarte sorgen derzeit gleich mehrere junge Himmelsstürmer für Begeisterung: Bartgeier Oberon fliegt seit Kurzem frei und zieht mit weiten Kreisen über die Burg – ein Publikumsliebling voller Lebensfreude. Lannerfalke Hammie entpuppt sich als cleverer Showman, der mit waghalsigen Flugtricks für Staunen sorgt. Neu im Team ist Seeadler Babòg Beàg, der schon nach wenigen Tagen seine ersten Kontakte zu Besuchern knüpft. Dazu bereichert Weißkopfseeadler Nio mit kraftvollen Flügen die Vorführungen, und Uhu Hooters wird gerade für die Shows ausgebildet.

Besonders dankbar sind wir unseren Besuchern: Anlässlich des Internationalen Tags der Geier kamen durch Kinderaktionen, Tombola und Spendenbox über 10.000 Euro zusammen – ein Rekorderfolg, der dem weltweiten Schutz dieser bedrohten Vögel zugutekommt.

Neben den Flugvorführungen (2× täglich bei jedem Wetter) locken Burgmuseum, Ritterrüstungen, Folterkammer und das Spukgespenst im Turm. Wer den 40 Meter hohen Bergfried erklimmt, genießt eine fantastische Aussicht über das Neckartal. Burgschenke und Fotoshooting mit Eule oder Adler auf dem Arm machen den Ausflug komplett. Direkt am Neckarsteig und nahe dem Neckartalradweg gelegen, ist Burg Guttenberg das perfekte Herbstferien-Highlight für Familien, Natur- und Geschichtsfans!

Infos: www.burg-guttenberg.de