zg. Hoch über dem Neckartal thront die unzerstörte Stauferburg Guttenberg – ein Ferienziel wie aus dem Bilderbuch! Besonders eindrucksvoll: die Deutsche Greifenwarte mit rund 60 majestätischen Greifvögeln und Eulen. In den spektakulären Flugvorführungen (zweimal täglich bei jedem Wetter) begeistert neuerdings Seeadler "Nio" die Besucher mit seinen Flugkünsten – ein echter Star mit nur zwei Jahren! Auch Bartgeier "Oberon", der mit über 2,5 Metern Spannweite seine Voliere in den historischen Zwingeranlagen erobert hat, gehört zu den Publikumslieblingen. Und im Burg-Kindergarten wächst ein europäischer Seeadler heran – in nur drei Monaten von 68 Gramm Schlupfgewicht zu den derzeitigen 3,5 Kilogramm.

Die Burg selbst entführt Groß und Klein ins Mittelalter: Im Museum geht’s vorbei an Ritterrüstungen und Folterkammer bis zum Spukgespenst im Turm. Wer den 40 Meter hohen Bergfried erklimmt, wird mit einem atemberaubenden Panoramablick übers Neckartal belohnt. Neben Greifenwarte und Burgmuseum, locken Burgschenke und ein Fotoshooting mit Eule oder Adler auf dem Arm. Die Burg liegt direkt am Neckarsteig und nahe dem Neckartalradweg - Für Familien, Natur- und Geschichtsfans ein echtes Sommer-Highlight!

Weitere Informationen:

www.burg-guttenberg.de

Burg Guttenberg

74855 Neckarmühlbach

Tel. 06266-388