zg. Das Aquadrom in Hockenheim ist als Spaßbad für die ganze Familie bekannt. Aber wussten Sie, dass Sie hier auch einen kompletten Wellnesstag verbringen können? Unter dem Motto "Day Spa" bietet das Aquadrom ein umfangreiches Wellnessangebot, das weit über das klassische Schwimmbad hinausgeht. Auf 1600 Quadratmetern Saunafläche finden Sie eine Blockhaus-, Aroma-, Kräuter- und Feuersauna sowie ein Dampfbad – perfekt, um sich von innen aufzuwärmen und den Alltag hinter sich zu lassen. Saunieren ist weit mehr als Schwitzen: Es regt den Kreislauf an, stärkt das Immunsystem, kann das Hautbild verbessern und hat eine entspannende Wirkung auf Muskeln und Gelenke. Viele Gäste berichten, dass regelmäßige Saunagänge sogar chronische Beschwerden lindern, Stress abbauen und für ein rundum besseres Körpergefühl sorgen.

Nach dem Saunagang und Abkühlung im Kaltbecken empfiehlt sich ein Abstecher ins Solebecken. Innen- und Außensolebecken sind mit 33 Grad warmem Wasser und erhöhtem Salzgehalt ausgestattet, sodass Gelenke und Muskeln angenehm entlastet werden. Wer regelmäßig in Sole badet, fördert die Durchblutung, entspannt den gesamten Bewegungsapparat und unterstützt die Regeneration nach Sport oder langem Sitzen. Für sportlich Aktive lohnt sich auch ein Besuch im Sportbecken, um ein paar Bahnen zu ziehen und den Kreislauf zusätzlich in Schwung zu bringen.

Ein besonderes Highlight im Aquadrom ist die Salzgrotte. Hier herrscht ein Mikroklima, das man sonst nur am Meer oder in einem natürlichen Salzheilstollen vorfindet. Das Einatmen der salzhaltigen Luft kann sich positiv auf Atemwege und Haut auswirken, das Immunsystem unterstützen und sorgt für tiefe Entspannung. Gäste besuchen die Grotte in normaler, warmer Alltagskleidung – der Raum ist konstant auf 18 Grad temperiert, was nach einem heißen Sauna- gang besonders angenehm ist.

Wer seinen Wellnesstag perfekt abrunden möchte, gönnt sich eine Massage in der "Auszeit". Ob klassische Rückenmassage, Aromaöl- oder Ganzkörpermassage – das Angebot ist vielfältig und sorgt für den idealen Ausklang eines entspannten Tages (Reservierung empfohlen). So lässt sich ein ganzer Tag voller Ruhe und Erholung gestalten: Salzgrotte, Sauna, Sole, Schwimmen und Massage ergeben zusammen einen Day Spa, der Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht bringt.