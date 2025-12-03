"Ich weiß nicht mehr, was stimmt."

Kaum ein Satz beschreibt die Gegenwart präziser. Zwischen Schlagzeilen, Social-Media-Meinungen und algorithmisch generierten Feeds verlieren viele Menschen die Orientierung. Informationen sind jederzeit verfügbar, doch selten verlässlich, oft verkürzt oder zugespitzt.

Ein Projekt aus der Rhein-Neckar-Region setzt genau hier an: AlleSeiten, eine neue Online-Plattform, die Vielfalt sichtbar macht und den Dialog in einer polarisierten Welt neu denkt.

Die Idee: Fragen aus der Community, Antworten vorzugsweise von Experten

Das Prinzip ist einfach und effektiv: Auf AlleSeiten bringen Nutzer jene Fragen ein, die sie beschäftigen. Welche Themen fehlen? Welche Perspektiven kommen in der öffentlichen Debatte zu kurz? Anschließend werden vorzugsweise Experten, Institutionen und Organisationen eingeladen, ihre Sichtweise darzustellen – unverändert, transparent und gleichwertig nebeneinander. AlleSeiten befasst sich auch redaktionell mit den Fragestellungen, um verschiedene Blickwinkel sichtbar zu machen. Die Plattform verzichtet dabei bewusst auf Kürzungen oder Algorithmus-Empfehlungen und konzentriert sich auf sachliche Information und verzichtet darauf, diese zu bewerten – das überlässt sie dem mündigen Bürger.

"Wir brauchen Räume, in denen Menschen wieder zuhören, ohne sofort zu bewerten", sagt Leander Schmidt-Glintzer, Co-Founder von AlleSeiten und gastronomischer Unternehmer aus Heidelberg: "Erst wenn wir wirklich offen sind für das beste Argument, können wir beginnen, den bestmöglichen Lösungsweg zu skizzieren".

Drei Themenbereiche zum Start

Zum Launch konzentriert sich die Plattform auf drei gesellschaftliche Felder, in denen Orientierung besonders gefragt ist:

Bildung

Gesundheit

Wirtschaft & Finanzen

Gründerteam mit breiter Erfahrung

Hinter dem Projekt stehen neben vielen Unterstützern drei Menschen, die beruflich aus ganz unterschiedlichen Welten kommen und deren Lebenswege doch ein gemeinsames Anliegen verbindet. Neben Schmidt-Glintzer gehören Talisa Simon, Hotelmanagerin, sowie Dr. Johann Pohl, Allgemeinmediziner aus Mannheim, zum Kernteam. Unterstützt werden sie von Wegbegleitern aus Kultur, Medien und Wissenschaft, unter ihnen Rolf Stahlhofen, Musiker und UN-Messenger of Truth, sowie dem weltoffenen Wirtschaftsingenieur Nico von Mannstein als Interim-COO.

Eine digitale Bibliothek der Argumente

AlleSeiten knüpft an eine Idee an, die älter ist als jedes Medium: Die Vorstellung einer Bibliothek, in der verschiedene Werke, Stimmen und Sichtweisen friedlich nebeneinanderstehen – ohne Bewertung und ohne Hierarchie. So wie früher Bücher Orientierung gaben, indem sie Vielfalt sichtbar machten, will AlleSeiten heute digitale Orientierung ermöglichen: durch Perspektiven, die nebeneinander stehen bleiben dürfen. "Wir wollen Debatten nicht gewinnen, sondern verstehen. Denn erst wenn wir alle Seiten betrachten, entsteht das ganze Bild", sagen die Gründer.

Offene Testphase

Die Plattform ist seit kurzem online und kann drei Monate kostenlos getestet werden. Interessierte können Fragen einreichen, Experten vorschlagen und die verschiedenen Perspektiven zu bereits bestehenden Themen einsehen.

Jetzt mitmachen unter www.alleseiten.de