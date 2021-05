Von Nikolas Beck

Sinsheim. Seine Bedeutung für die TSG Hoffenheim hat Andrej Kramaric ganz am Ende der Saison noch einmal eindrucksvoll unterstrichen. Den Schlusspunkt setzte mal wieder der Kroate - und bescherte "Hoffe" mit seinem 20. Saisontor zum späten 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC einen versöhnlichen Rundenausklang. Ob er auch über die Sommerpause hinaus im Kraichgau kicken wird, erscheint jedoch fraglicher denn je.

Manager Alexander Rosen hat die Hoffnung allerdings noch lange nicht aufgegeben. "Andrej weiß um seine Bedeutung hier", betonte der Manager in kleiner Runde nach dem Saisonfinale. Und gab dem TSG-Rekordtorschützen gleich noch einen guten Rat mit auf den Weg: "Er ist kein Backup-Spieler. Er braucht dieses Standing, dieses Vertrauen."

"Ich bin überglücklich über den Sieg und meinen Rekord"#TSG.TV mit den Stimmen zu #TSGBSC ⤵️ pic.twitter.com/GyyGqKy3QH — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 23, 2021

Bei der TSG hat es der bald 30-Jährige inzwischen seit fünfeinhalb Jahren. Ob er es auch bei einem internationalen Spitzenklub hätte? Zuletzt klangen seine TV-Aussagen jedoch eher nach Abschied. Rosen, der im RNZ-Interview kürzlich bei einem entsprechenden Angebot Gesprächsbereitschaft signalisierte, ist sich sicher, dass es keine Schlammschlacht geben wird.

Man sei wöchentlich im Austausch, vergangene Woche zwei oder dreimal. "Er hat kein Interesse, hier irgendwie im Streit rauszukommen." Der Transfermarkt ist pandemiebedingt abgekühlt. Deswegen sagt Rosen: "Ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, dass wir ihn auch nächstes Jahr hier sehen."

Vertragsverlängerung als Ziel

Der Direktor Profifußball sehe momentan auch keine Summen, die für die TSG attraktiver wären als weitere sportliche Großtaten des kroatischen Nationalstürmers. Man müsse auch nicht jeden Spieler zu Geld machen, so der 42-Jährige. Für Kramaric habe man damals investiert, inzwischen sei er längst "abgeschrieben". Und: "Er hat doppelt und dreifach zurückgezahlt."

So will Rosen auch nicht ausschließen, mit dem Mann aus Zagreb in das anstehende letzte Vertragsjahr zu gehen, nachdem man ihn ablösefrei verlieren könnte.

Selbstverständlich versuche man auch, den Vertrag zu verlängern. Für solche Verhandlungen gelte allerdings dasselbe wie für den Transfermarkt. Große Gehaltssteigerungen sind unter den momentanen Voraussetzungen kaum möglich. Von einem drohenden Abgang lässt sich Rosen aber nicht verrückt machen. Gerüchte, die vor allem im vergangenen Sommer ganz heiß waren, gebe es um einen Spieler mit der Klasse Kramarics schließlich immer. Rosen: "Und am Schluss ist er dann doch immer geblieben - und vielleicht bleibt er noch ganz lange."