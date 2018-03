Zuzenhausen. (awi) Mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) gegen den abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg will die TSG 1899 Hoffenheim ihre Chancen auf die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb wahren. Trainer Julian Nagelsmann wird dabei wohl auch auf Andrej Kramaric zurückgreifen können, der am Dienstag und am Mittwoch wegen Problemen mit der Patellasehne nicht trainiert hatte. "Eine Vorsichtsmaßnahme", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz in Zuzenhausen und geht davon aus, dass der Kroate in der Rhein-Neckar-Arena auflaufen kann.

Kramaric hat in den letzten fünf Spielen sechs Treffer für die Kraichgauer erzielt. Auch sein Angriffskollege Mark Uth, mit zehn Treffern bester Torschütze der laufenden Saison, und Mittelfeldrenner Dennis Geiger mussten aufgrund von muskulären Problemen in dieser Woche kürzer treten.

Für die Begegnung waren bis Donnerstagnachmittag erst knapp 25.000 Karten verkauft.