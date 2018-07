Die Fußball-Regionalliga Südwest startet am 27. Juli 2018 mit 18 Vereinen in ihre elfte Spielzeit, die am 18. Mai 2019 mit dem 34. Spieltag zu Ende gehen wird. Am Ende der Saison 2018/19 steigt der Tabellenerste und Meister direkt in die 3. Liga auf. Es wird drei sichere Absteiger in die Oberligen geben, doch auch die Mannschaften auf den Abschlussplätzen 14 und 15 sind vom

Die Fußball-Regionalliga Südwest startet am 27. Juli 2018 mit 18 Vereinen in ihre elfte Spielzeit, die am 18. Mai 2019 mit dem 34. Spieltag zu Ende gehen wird. Am Ende der Saison 2018/19 steigt der Tabellenerste und Meister direkt in die 3. Liga auf. Es wird drei sichere Absteiger in die Oberligen geben, doch auch die Mannschaften auf den Abschlussplätzen 14 und 15 sind vom Abstieg bedroht, falls südwestdeutsche Vereine die 3. Liga verlassen sollten. Neben den in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga unterlegenen 1. FC Saarbrücken und SV Waldhof gehören der Regionalliga zwölf Vereine an, die bereits in der Spielzeit 2017/18 dabei waren. Neulinge sind der FC Homburg als Meister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, die TSG Balingen als Meister der Oberliga Baden-Württemberg, der SC Hessen Dreieich als Meister der Hessenliga und der FK Pirmasens, der sich als Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der Relegationsrunde zur Regionalliga durchgesetzt hat. Der Badische Fußball-Verband ist durch den SV Waldhof, den FC-Astoria Walldorf und die TSG 1899 Hoffenheim II vertreten.

Der erste Spieltag

Freitag, 19 Uhr: Kickers Offenbach - SV Elversberg; Samstag, 14 Uhr: VfB Stuttgart II - SC Freiburg II, FK Pirmasens - FCA Walldorf, TSG Balingen - FSV Mainz 05 II, SV Waldhof - SSV Ulm, Eintracht Stadtallendorf - SC Hessen Dreieich, Wormatia Worms - FC Homburg; Sonntag, 14 Uhr: TSV Steinbach Haiger - 1899 Hoffenheim II, 1. FC Saarbrücken - FSV Frankfurt. (CPB)

