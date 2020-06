Sinsheim. (dpa) Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim kann beim Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder Mittelfeldspieler Dennis Geiger aufbieten. Der 22-Jährige steht definitiv im Kader, wie Sportchef Alexander Rosen am Freitag betonte. "Dennis ist ein hervorragender Spieler, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Wir haben ihn bewusst Anfang der Woche rausgenommen, weil wir ihn nicht verheizen wollen", sagte Rosen. Beim Gastspiel in Augsburg am Mittwoch hatte Geiger noch gefehlt, nachdem er vergangenes Wochenende gegen RB Leipzig von Anfang an spielen durfte.

Ob Geiger zur Startelf zählt, ließ Rosen offen. Möglicherweise treten die Kraichgauer gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt am Samstag mit der Doppelspitze Munas Dabbur und Andrej Kramaric an. Über Kramaric sagte Rosen: "Hoffenheim ist eine andere Mannschaft, wenn er auf dem Platz steht." Beim 3:1-Sieg in Augsburg hatte das Duo zuletzt sehr gut harmoniert, nachdem Kramaric zur Halbzeit eingewechselt wurde.

Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen ist vom reibungslosen Ablauf seit dem Neustart der Fußball-Bundesliga begeistert. "Offensichtlich wurde in vielen Standorten gewissenhaft daran gearbeitet, dass die Bundesliga ein absolutes Musterbeispiel für sämtliche große Sportligen ist. Ich glaube, das ist in der Tat etwas, worauf man stolz sein kann. Das Interesse der Menschen war groß, das kann einen stolz machen, dass man Teil dieses Prozesses war", sagte Rosen, der nach der Trennung von Alfred Schreuder derzeit auch das Trainerteam der TSG 1899 Hoffenheim koordiniert.

Seit dem Neustart Mitte Mai haben sämtliche Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse wie gewohnt stattfinden können. "Ich habe sehr gehofft, dass es so läuft. Ich war absolut überzeugt von dem Konzept. Was mich wirklich begeistert, ist die Umsetzung", sagte Rosen. An diesem Samstag steht der 33. Spieltag an, kommendes Wochenende wartet dann das Bundesliga-Finale.