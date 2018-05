Sinsheim. (kel) Mit einem Fanmarsch von der Sinsheimer Innenstadt zur Rhein-Neckar-Arena wollen Anhänger der TSG 1899 Hoffenheim den anstehenden zweiten Auftritt ihres Clubs auf europäischer Ebene würdigen - und sich zugleich warm machen für das Spiel gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund, der das letzte Hindernis auf dem Weg in die Champions League ist. Treffpunkt ist am morgigen Samstag ab 11 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße. Gegen 12.30 Uhr setzt sich der Zug über die Friedrichstraße und Neulandstraße in Richtung Stadion in Bewegung. Um 15.30 Uhr wird dann die Begegnung des Tabellenvierten gegen Dortmund, den Dritten der aktuellen Rangliste, angepfiffen.

"Nehmt eure Schals mit, nehmt eure Fahnen mit, zeigt für welchen Verein euer Herz schlägt", heißt es in einem Aufruf der Fanszene. Vor einem Jahr waren zum Saisonende etwa 600 TSG-Fans diesem Appell gefolgt und friedlich, aber lautstark zum Stadion gezogen. Diesmal rechnet man in Fankreisen angesichts der Brisanz des Spiels mit mehr Teilnehmern. "Lasst uns zusammen Geschichte schreiben", heißt es auf Flugblättern, die von einem "Finale daheim" sprechen.