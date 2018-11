Heute steigen Demba Ba, Sebastian Rudy und Isaac Vorsah wieder ins Training ein

Unter der Woche sah es manchmal ein wenig trist aus, auf dem Hoffenheimer Trainignsplatz. Nicht wegen des Herbstwetters, sondern aufgrund der dünner werdenden Personaldecke der TSG. "Sicher ausfallen werden Tom Starke, Manuel Gulde, Josip Simunic und Chinedu Obasi", gab Trainer Ralf Rangnick vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen schon bekannt.

Weiterhin wurde Demba Ba die ganze Woche geschont. Sein Schleimbeutel im linken Knie war gereizt. Trotzdem geht Trainer Ralf Rangnick davon aus, dass Ba bis zum Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag rechtzeitig fit wird. Er soll heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. "Er hat seit letztem Wochenende nicht mit der Mannschaft trainiert", so Ralf Rangnick über Demba Ba. "Wir müssen abwarten, wie er das Training verkraftet und, ob er alles komplett mitmachen kann."

Sebastian Rudy hatte es am Dienstag erwischt. Im Training knickte der Mittelfeldspieler um, stand deshalb am Mittwoch im Training nicht auf dem Platz. Für Donnerstag ist der Mittelfeldspieler aber ebenfalls wieder fest im Training eingeplant. Neben Rudy fehlte zwischenzeitlich auch Luiz Gustavo. "Er hatte eine leichte Zerrung", so Manager Ernst Tanner. Obendrein wurde Isaac Vorsah aufgrund der anhaltenden Sprunggelenkprobleme am Dienstag noch geschont, aber auch er soll ins Mannschaftstraining und in die Startaufstellung am Samstag zurückkehren.