Von Achim Wittich

Sinsheim. Die TSG 1899 Hoffenheim setzt erneut ein deutliches Zeichen in Hinblick auf ihre konsequente Nachwuchsarbeit und hat drei weitere Talente aus der eigenen Akademie langfristig an den Verein gebunden.

Für die 18-jährigen David Otto, Christoph Baumgartner und Alfons Amade geht mit dem Erhalt eines Lizenzspielervertrages ein Traum in Erfüllung. Otto und Baumgartner wurden mit einem Kontrakt bis zum Sommer 2021 ausgestattet, Amade noch ein Jahr länger an den Bundesliga-Siebten gebunden. "Damit wird deutlich, dass wir den Weg, Talente aus unserer eigenen Akademie in den Profikader zu integrieren, konsequent verfolgen und davon auch nach den zwei erfolgreichsten Kalenderjahren in der Klubgeschichte nicht abweichen werden", wird Sportdirektor Alexander Rosen in einer Pressemitteilung der Kraichgauer zitiert.

Einer, der bereits den Sprung aus dem Nachwuchsleistungszentrum zu den Elitekickern geschafft hat und dort mittlerweile kaum mehr zu ersetzen ist, soll indes laut Boulevard demnächst abgängig sein. RB Leipzig und englische Top-Klubs buhlen angeblich um Nadiem Amiri (21). Verliert "Hoffe" nach Sandro Wagner (zum FC Bayern) und Mark Uth (im Sommer zu Schalke 04) bereits den dritten Leistungsträger? Fotos: APF (1)/Grün