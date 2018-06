Eine Mitarbeiterin schaut während des CRISPR/Cas9-Verfahrens in einem Labor am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin durch ein Stereomikroskop. Die Vergrößerung des Mikroskops ist auf dem Bildschirm in Hintergrund zu sehen. Foto: Gregor Fischer

Von Andrea Barthélémy

New York. In einer ehemaligen Fabrik im New Yorker Stadtteil Brooklyn sitzen Menschen und basteln an Genen. Es sind Schüler und Lehrer, Künstler und Wissenschaftsfans. Sie bringen Mikroben zum Leuchten und veranlassen Pilze, schädlichen Smog in ungiftige Gase zu spalten. Das passiert im Nachbarschaftslabor "Genspace".

Mit Pipetten und Petrischalen wollen sie durch Experimente etwas darüber lernen, wie man Erbanlagen, also die Gene, verändert. Dazu benutzen sie auch ein Werkzeug, das das Potenzial hat, unsere Welt zu revolutionieren: Crispr/Cas oder kurz Crispr. Mit dieser Allzweck-Gen-Schere lässt sich die Erbsubstanz wie ein Text umschreiben (edieren). Man spricht deshalb von Gen-Editing. Seit 2012 steigt Crispr zum Superstar der Biotechnologie auf.

Das Werkzeug ist bei fast allen Organismen nutzbar. Es arbeitet viel präziser als die klassische Gentechnik. Einfach, schnell und preiswert wie nie zuvor findet die Schere eine angepeilte Stelle im Genom - so heißt die Gesamtheit der Gene. Dort zerschneidet sie die Erbanlage, entfernt oder verändert sie. Im Anschluss erfolgt die Reparatur des Gens.

Hintergrund Interview mit Entdeckerin Emmanuelle Charpentier Die Crispr/Cas9 Technik zur Genmanipulation ist noch sehr neu. Selbst Mit-Entdeckerin Emmanuelle Charpentier ist überrascht, wie schnell die Methode sich ausbreitet. Dabei bräuchte die Risiko-Abschätzung eigentlich mehr Zeit. Die Wissenschaftlerin warnt vor leichtfertigen Eingriffen in die menschliche Keimbahn mit diesem [+] Lesen Sie mehr Interview mit Entdeckerin Emmanuelle Charpentier Die Crispr/Cas9 Technik zur Genmanipulation ist noch sehr neu. Selbst Mit-Entdeckerin Emmanuelle Charpentier ist überrascht, wie schnell die Methode sich ausbreitet. Dabei bräuchte die Risiko-Abschätzung eigentlich mehr Zeit. Die Wissenschaftlerin warnt vor leichtfertigen Eingriffen in die menschliche Keimbahn mit diesem Werkzeug. Im Interview forderte Emmanuelle Charpentier (49) die Wissenschaft auf, Verantwortung für mögliche Risiken durch das Verändern der Gene zu übernehmen. Die französische Mikrobiologin arbeitet am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. Dort macht sie Grundlagenforschung: Im Fokus steht das Verständnis der Regulationsmechanismen von Infektion und Immunität bei Bakterien. Die Gen-Schere Crispr/Cas9 kann in vielen Bereichen angewandt werden. Wo erwarten Sie den meisten Erfolg? Ich bin wirklich überrascht, mit welcher Geschwindigkeit sich die Crispr-Forschung in den vergangenen fünf, sechs Jahren entwickelt hat. Für die Entwicklung von Therapien für gefährliche Genkrankheiten, wie etwa Krebs, HIV-Infektionen oder Sichelzellenanämie, um nur einige zu nennen, ist das Potenzial der Technik sehr vielversprechend. Ende vergangenen Jahres hat die Firma Crispr Therapeutics, die ich mit Rodger Novak und Shaun Foy gegründet habe, den ersten Antrag für klinische Tests gestellt, in diesem Fall für eine mögliche Behandlung von genetischen Blutkrankheiten. Ich bin sicher, dass weitere sehr bald folgen und wir bemerkenswerte Resultate verzeichnen werden. Trotzdem müssen wir im Blick behalten, dass die Technik noch sehr neu ist, und dass es noch mehr Zeit erfordern wird, bis sie in größerem Umfang bei Menschen angewandt werden kann. Am Ende müssen wir sicher sein, dass die richtigen Zellen oder Zelltypen angesteuert werden. Die Crispr/Cas9 Technik ist auch im landwirtschaftlichen Bereich sehr vielversprechend, weil Pflanzenzucht damit deutlich schneller umgesetzt werden kann als mit konventionellen Mitteln, und es gibt weniger ethische Fragen und regulatorische Herausforderungen - anders als etwa bei einer medizinischen Anwendung. Die Forschung ist hier schon weit vorangekommen. Während die EU noch nicht darüber entschieden hat, wie mit Crispr entwickelte Pflanzen einzustufen sind, werden in den USA bereits Lebensmittel in Supermärkten zum Verkauf angeboten, die mit Crispr/Cas9 verändert wurden. Was denken Sie zur Anwendung der Crispr/Cas9 Technik beim Menschen. Sollte sie reguliert werden? Mit Crispr/Cas9 in menschliche Keimbahnen einzugreifen ist problematisch, aber einige neuere Publikationen zeigen, wie weit Wissenschaftler bereits gekommen sind. Wir brauchen eine verstärkte Debatte und internationale Regularien zu den potenziellen Risiken von Crisp-Cas9 als Gen-Editing-Technik. Als Wissenschaftler tragen wir auch eine gewisse Verantwortung: Wir müssen sicherstellen, dass es für jede potenzielle Therapie am Menschen angemessene Sicherheits- und Effizienz-Maßnahmen gibt, und dass jede ethisch fragwürdige Nutzung dieser Technik verboten wird. Aber ich denke auch, dass es äußerst wichtig ist, zu Forschungszwecken mit der Technik weiterzumachen, weil sie uns ermöglicht, wichtige Lebensmechanismen und Krankheiten zu verstehen.

[-] Weniger anzeigen

Obwohl das Verfahren noch jung ist, entfacht es bei Forschern und Konzernen Euphorie (siehe Interview). Crispr könnte helfen, Erbkrankheiten und Krebs zu heilen, Getreide zu entwickeln, das Dürren übersteht, und Bakterien, die Plastik fressen.

Aber Versuche in China und den USA, wo menschliche Embryonen bereits mit Crispr verändert wurden, schüren auch tiefe Ängste. In den USA sind schon Beispiele zu finden, dass die Gen-Schere und ihre Ergebnisse die Labors verlassen.

Die Medizin: Hertz Nazaire (45) wartet. Der Künstler haitisch-amerikanischer Herkunft lebt in Bridgeport im Bundesstaat Connecticut. Er malt große Bilder. Einige zeigen verzerrte Gesichter, DNA-Stränge und sichelförmige rote Plättchen.

Nazaire hat Sichelzellenanämie, eine Erberkrankung, die seine roten Blutkörperchen deformiert und verklumpen lässt. Es gibt keine Heilung. Doch seit einiger Zeit hat Nazaire Hoffnung geschöpft. Denn die Krankheit, an der weltweit Millionen überwiegend dunkelhäutige Menschen leiden, wird von einer einzigen Genmutation ausgelöst. 2016 gelang es Forschern der University of California im Labor, die betroffene Stelle im Genom mit Hilfe von Crispr anzusteuern.

Dort konnten sie die Mutation beheben. Wenn alles klar geht, wird noch in diesem Jahr die erste klinische Studie starten, um Sichelzellenanämie zu therapieren. Forscher von Crispr Therapeutics in Cambridge arbeiten daran.

Sie wollen Stammzellen aus dem Blut der Patienten isolieren. Dann soll mit Hilfe von Crispr ein Genschalter so umgelegt werden, dass wie im Mutterleib fetale rote Blutkörperchen produziert werden - die binden Sauerstoff besonders gut. Sie gelangen per Infusion in den Körper des Patienten zurück. Dort bekämpfen sie die schädliche Wirkung der kaputten Sichelzellen.

Emmanuelle Charpentier forscht am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin. Foto: Hallbauer & Fioretti

Für eine Reihe anderer Erkrankungen sind Therapien durch Crispr ebenfalls in absehbare Nähe gerückt, etwa eine Form vererbter Blindheit und die Duchennes Muskeldystrophie, eine Muskelschwäche bei Kindern. Auch im Kampf gegen bestimmte Formen von Blutkrebs setzen die Wissenschaftler zunächst auf ein Gen-Editing außerhalb des Körpers. Sollte etwas schiefgehen, entsteht dadurch nicht sofort Schaden.

Denn: Es gibt noch viele ungelöste Probleme auf dem Weg zu einer breiten Crispr-Therapie. Manchmal erzielt man Effekte über das ursprüngliche Ziel hinaus. Auch gibt es Hinweise, dass Menschen gegen die Cas9-Proteine Immunität entwickeln - so dass ihre Körperabwehr die Gen-Schere bekämpfen würde.

Die Landwirtschaft: In South Dakota streift der Farmer Jason McHenry durch ein Feld mit Sojabohnen. Sein Vater hat gentechnisch verändertes Getreide angebaut. Aber Jason glaubt nicht, dass klassische Gentechnik eine Zukunft hat, weil viele sie infrage stellen: "Man muss dranbleiben an dem, was Verbraucher wollen." Deshalb setzt er auf seinen Feldern auf Sojabohnen, die mit neuen Methoden des Gen-Editing verändert wurden. Ihr Öl sei gesünder als das normaler Sojabohnen. Es enthält keine sogenannten Transfette.

Zwar wurde dafür nicht die Crispr-Gen-Schere selbst benutzt, sondern ein älteres, aufwendigeres Gen-Editing-Verfahren: Talen. Aber ähnliche, mit Crispr bearbeitete Pflanzen stehen auf Versuchsfeldern. Etwa beim Agrarkonzern DuPont, der mit Crispr einen besonders stärkehaltigen Mais entwickelt hat. Anderswo wächst Weizen, der resistent gegen Mehltau ist. Champignons, die durch Crispr nicht so schnell Druckstellen bekommen, sind bereits zu kaufen.

Was unterscheidet Crispr von der klassischen Gentechnik? Bei den Pflanzen der ersten Generation der herkömmlichen Genmanipulation wurden mit Hilfe von Bakterien fremde Gene nach der Schrotschussmethode ins Pflanzengenom eingeschleust.

Die Sorge, dass fremde Gene auf Pflanzen am Feldrand überspringen, führte in Deutschland - anders als in den USA - dazu, diese manipulierten Produkte kommerziell nicht mehr anzubauen.

Die Gen-Schere ermöglicht es nun, zielgenau vorzugehen: nur winzige Sequenzen zu verändern, Gene an- und auszuschalten und das Erbgut mit einem Resistenzgen wilder Pflanzenvarianten zu ergänzen. Produkte aus Crispr-Pflanzen müssen in den USA derzeit nicht gekennzeichnet werden. Weil kein artfremdes Genmaterial eingefügt wird.

Bio-Ingenieure betonen: Wir tun nichts anderes als das, was in der konventionellen Züchtung seit Jahrhunderten passiert, nur viel schneller und preiswerter. Ökolandwirte, Umweltverbände und viele Verbraucher beurteilen das in den USA und Europa kritischer. Sie wollen zumindest eine Kennzeichnungspflicht für Crispr-Produkte, was in der EU derzeit auch diskutiert wird.

Die Tiere: Kevin Esvelt muss mit einer Fähre fahren, um an den Ort zu gelangen, den Crispr verändern soll: Nantucket vor der US-Ostküste in Massachusetts. Die Urlaubsinsel hat ein riesiges Zecken-Problem. Und daraus folgend ein Lyme-Borreliose-Problem. Mehr als ein Viertel der 10.000 Inselbewohner ist nach einem Zeckenbiss damit infiziert.

Eine nicht erkannte Borreliose kann heftige Langzeitfolgen haben. "Was wäre, wenn wir das verhindern könnten?", fragt Esvelt, der als Assistenz-Professor am Massachusetts Institute of Technologie MIT in Cambridge arbeitet.

Ansatzpunkt für das Pilotprojekt ist die Übertragungskette: Denn die Zecken auf Nantucket stecken sich meist bei Weißfußmäusen an. Die sind wiederum die Heimat des Erregers Borrelia burgdorferi. "Diesen Kreislauf können wir durchbrechen", sagt Esvelt. Eine Impfung, die Menschen vor Borreliose schützt, gibt es nicht. Aber eine für Hunde, die auch bei Mäusen wirkt. Esvelts Team arbeitet daran, die Mäuse mit diesem Impfstoff gegen den Erreger zu immunisieren.

Nächster Schritt: die DNA dieser Immunantwort mit Crispr in den Reproduktionszellen der Weißfußmäuse zu verankern. Dann sind diese Tiere und ihre Nachkommen resistent gegen die Erreger. "Bis die Mäuse tatsächlich ausgesetzt werden können, dürften noch sieben Jahre vergehen", schätzt Esvelt.

Crispr bietet viele Einsatzmöglichkeiten. Eine, über die die Urteile stark auseinandergehen, wird Gen-Drive genannt. Der wirkt als Beschleuniger bei der Vererbung. Dann vererbt sich eine Eigenschaft nicht mehr nur auf einen Teil der Nachkommen, sondern auf alle. Mit einem Gen-Drive kann sich eingefügte fremde DNA in wilden Tieren also schnell ausbreiten. So könnten zum Beispiel Mücken, die Malaria übertragen, ganz ausgerottet werden.

Doch Gen-Drives können unvorhersehbare Folgen haben. Zwar wäre die Veränderung in der Keimbahn theoretisch mit einem zweiten Gen-Drive rückgängig zu machen. Aber es reichen wenige veränderte Tiere, die in eine andere Region gelangen, um die neuen Eigenschaften auch dort zu verbreiten - mit unklaren Risiken.