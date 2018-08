Von Ingeborg Salomon

Wer sein Gehirn nicht nur benutzen, sondern auch verstehen will, dem sei das neue Buch von Manfred Spitzer empfohlen. In "Das (un)soziale Gehirn - Wie wir imitieren, kommunizieren und korrumpieren" sind verschiedene Beiträge erschienen, die der Ulmer Psychiater im letzten Jahr für die Zeitschrift für Nervenheilkunde verfasst hat. Der Schwerpunkt von Spitzers Interesse liegt dabei auf den Fragen unseres Miteinanders, er gibt verblüffende Einblicke in das sehr komplexe Forschungsgebiet der sozialen Neurowissenschaft. Warum finden es Babys beispielsweise so toll, wenn man sie nachahmt? Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir kommunizieren? Warum sind Musiker und Londoner Taxifahrer als Versuchspersonen bei Gehirnforschern so beliebt? Und natürlich nimmt Spitzers derzeitiges Lieblingsthema, die "digitale Demenz", also die Frage, wie schädlich der Umgang mit Computer, Facebook und Co. für unser "soziales Gehirn" ist, einen breiten Raum in dem Sammelband ein.

Spitzer zitiert eine US-amerikanische Studie, nach der acht- bis zwölfjährige Mädchen rund sieben Stunden am Tag im Internet und vor allem online in sozialen Netzwerken verbringen und nur zwei Stunden täglich Lebendbegegnungen mit Gleichaltrigen haben. Da Sozialverhalten aber nicht vom Himmel fällt, schlägt Spitzer Alarm. Mag seine Argumentation mitunter auch ein wenig missionarisch erscheinen, an den Fakten kommt niemand vorbei. Der Bestsellerautor, der von 1990 bis 1997 Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg war, analysiert Risiken und Nebenwirkungen unserer Informationsgesellschaft sehr präzise, für den Laien gut verständlich und gibt viele Denkanstöße.

Info: Manfred Spitzer, Das (un)soziale Gehirn, Schattauer-Verlag, Stuttgart, 2013, 240 Seiten, 19,99 Euro.