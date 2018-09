Bewohner des niederländischen Überschwemmungsgebietes in Zeeland bringen sich am 2.2.1953 über einen Schienenstrang in Sicherheit. Viele Menschen waren komplett von der Nahrungs- und Trinkwasserversorgung abgeschnitten und wurden durch Flugzeuge versorgt. Die Sturmflut durchbrach am 1. Februar zahlreiche Deichbefestigungen und forderte mehr als 1600 Opfer. Foto: dpa​