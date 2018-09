egisseur David Sieveking (2.v.r.) sitz mit Müttern und ihren Kindern auf einer Bank in Guinea-Bissau in einer Szene aus dem Dokumentarfilm "Eingeimpft - Familie mit Nebenwirkung" (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 13.09.2018 in die deutschen Kinos. Foto: Adrian Stähli/Flare Film/dpa​