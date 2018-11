Von Benno Schwinghammer

München. (dpa) Ob geschwungen-verschnörkelte Federführung oder grobes Gekrakel - unsere Handschrift begleitet uns ein Leben lang. Sie ist individuell einzigartig, unsere Signatur genießt sogar vor dem Gesetz Autorität wie sonst nur der Fingerabdruck. Doch die Konkurrenz wird immer größer. Es sind die Maschinen-Buchstaben, die den persönlichen Ausdruck vereinheitlichen und in Zeiten von SMS, E-Mail und Twitter das zwischenmenschliche Leben prägen. Steht also das Ende der Handschrift bevor?

Ute Andresen beschäftigt diese Frage schon lange. 25 Jahre brachte sie Kindern das Schreiben bei. Die Achtung vor der Handschrift, so glaubt die Münchnerin, sei in den letzten Jahrzehnten vor allem bei den Grundschülern stark zurückgegangen. Andresen graust es vor der Dominanz von Löschtaste und Autokorrektur. Die Pädagogin wollte am Donnerstagabend zu dem Thema «Verschwindet die Handschrift? Ein Plädoyer für ein bedrohtes Kulturgut» auch eine Diskussionsrunde in München moderieren.

Zu diesem Kulturgut gehört für Andresen auch die Intimität des Schreibvorgangs, «die unmittelbare Verbindung von Innen und Außen». Die Autorin nimmt immer den Stift zur Hand, wenn sie komplizierte Materie durchdringen muss. Ihre Handschrift hilft ihr: «Mit ihr entstehen Gedanken auf dem Papier, die ich vorher nicht fassen konnte und mit der Tastatur auch nicht fände.»

Das Schreiben mit der Hand verändere die menschliche Denk- und Arbeitsweise, bestätigt Joachim Höflich. Der Professor für Kommunikationswissenschaften an der Uni Erfurt bescheinigt handgemachten Texten eine andere Qualität. Sie seien von vorneherein durchdacht. Schließlich könne man nicht wie auf dem Computer alles löschen und von vorne beginnen.

«Wir schätzen das Schreiben als besonderen Ausdruck von Persönlichkeit», sagt der Professor. «Das scheint uns auch etwas Wert zu sein.» Nicht umsonst beantworteten seine Studenten Jahr für Jahr die Frage nach der Haupteigenschaft eines Liebesbriefes mit der persönlichen Note der Handschrift. «Das ist das Herzblut, das da drinsteckt!»

Der Liebesbrief ist zu einer der letzten Bastionen der Handschrift geworden, selbst Urlaubskarten und Weihnachtsgrüße werden immer häufiger per Mail oder Smartphone verschickt. Großes Durchhaltevermögen besitzt aber auch die unscheinbare Kritzelei auf kleinen, quadratischen Zetteln. Memos für uns und Mitmenschen sind oft die einfachste Lösung, um Dinge spontan festzuhalten. Die Notizen trotzen damit allen Angriffen aus der digitalen Welt.

Was aber ist mit der täglichen Kommunikation, steht die Handschrift dort nicht auf verlorenem Posten? Höflich winkt ab, so weit sei es nicht: «Was soll die Verzweiflung?» Kulturwissenschaftler Georg Steinhausen habe schon Ende des 19. Jahrhunderts das Ende des Briefes herbeigeschrieben - immerhin bekam dieser damals Konkurrenz durch das Telegramm. Angst vor kulturellen Veränderungen habe es immer gegeben: «Und heute sind wir wieder so weit», sagt Höflich.

Die Handschrift wird nicht aussterben, ist sich der Forscher sicher: «Sie wird sich verändern». Sie sei im Fluss und werde überleben. Nur dürfe man das Trägermedium nicht mit der Schrift verwechseln: «Es wird per Hand geschrieben werden, aber womöglich nicht mehr auf Papier.»