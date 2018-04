Gefährlicher Alltag

Die Schrecken der Maras: Banden in Honduras vertreiben Familien

Brutale Jugendbanden gehören zum gefährlichen Alltag in Mittelamerika. In Honduras müssen immer mehr Menschen vor der Gewalt der sogenannten Maras fliehen. Die zurückgelassenen Häuser verwandeln die Banden nicht selten in Folterzentren.