Dynamischer Markt

Mytaxi startet Service für elektrische Kickroller

Hamburg (dpa) - Der Fahrdienstleister Mytaxi will noch in diesem Jahr ein Pilotprojekt mit leihbaren Elektro-Rollern starten. Man gehe «in einem südeuropäischen Markt» mit E-Scootern ins Rennen, teilte die Daimler-Tochter in Hamburg mit.