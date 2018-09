Die Geschäftsstelle Heidelberg des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis, bisher im Gebäude der Agentur für Arbeit in der Kaiserstraße 69/71, wird dort nur noch bis Freitag, 23.11., erreichbar sein.

Am Wochenende und an dem darauf folgenden Montag wird der aufwändige Umzug in die neuen Räumlichkeiten, Czernyring 22/12, erfolgen.

Am Montag, den 26.11., ist deshalb die Geschäftsstelle Heidelberg des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis geschlossen (kein Notdienst).

Ab Dienstag, den 27.11., sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle Heidelberg des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis dann wieder erreichbar.

Hinweis: Die bisherigen Telefonnummern bleiben weiter gültig!