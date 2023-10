Spätes Osnabrücker Tor: Fortuna verpasst Tabellenführung

Düsseldorf (dpa) - Durch ein Gegentor von Erik Engelhardt in der 90. Minute hat Fortuna Düsseldorf den sicher geglaubten fünften Saisonsieg noch aus der Hand gegeben und damit die vorzeitige Rückkehr an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Gegen den VfL Osnabrück kam die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und blieb ihre