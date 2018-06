Von Florian Haupt

Sotschi. Zum Schluss blickte Sergio Ramos noch einmal listig durch den Saal. "Es scheint, als wären wir in einer Leichenhalle", sagte der Kapitän angesichts der immer noch betroffenen Mienen nach dem "peinlichsten Tag in 100 Jahren spanischer Fußballgeschichte", wie ein Journalist ihm wenige Minuten vorher entgegengeworfen hatte. "Wir starten in eine WM!", erinnerte Ramos demgegenüber. "Deshalb möchte ich diese Pressekonferenz mit einem Lächeln beenden."

Ja, jetzt geht es los. Nach dem Chaos kommt das Spiel, nach der fulminanten Entlassung von Nationaltrainer Julen Lopetegui wegen der Umstände seines Wechsels zu Real Madrid und der Inthronisierung des bisherigen Sportdirektors Fernando Hierro als Nachfolger kommt Europameister Portugal (20 Uhr MEZ), und das ist nicht nur ein Nachbarduell, das ist auch ein Derby im Strafraum. Denn während Lopetegui gestern übergangslos in Madrid vorgestellt wurde, ist Ramos auch Kapitän dieses Klubs, für den außerdem der Portugiese Cristiano Ronaldo spielt. Noch jedenfalls.

So sehr überschlagen sich die Ereignisse manchmal im Fußball, dass eine Nacht von vor knapp drei Wochen schon fast in Vergessenheit ist. Gegeben wurde das Europacup-Finale, und danach sagte Ronaldo: "Es war eine schöne Zeit in Madrid". Ramos entgegnete ihm freundlich, dass das nicht der Moment für so eine Ansage war, während er selbst alsbald zum Bad Boy des Weltsports avancierte. Der Judogriff gegen Mohamed Salah, der Ellbogen im Gesicht von Loris Karius - und die logische Frage: Wird er auch heute wieder so hinlangen, gegen seinen sonstigen Schlachtgefährten CR7? Auf das Augenzwinkern bei der Übergabe der Kapitänswimpel darf man sich schon mal freuen. Ramos und Ronaldo, zwei feurige Charaktere, haben sich unter einem gemeinsamen Stern getroffen und avancierten so zum Nukleus von vier Champions-League-Siegen in fünf Jahren. Gleich akzeptiert gleich, zumal wenn zu Impulsivität und Sendungsbewusstsein noch so eine Siegermentalität kommt: "Ich fühle mich immer wohler in Grenzsituationen", sagte Ramos gestern.

Seit Tagen steht er schon wieder unter erhöhter Adrenalinzufuhr. Nachdem er für Lopetegui bei Real-Präsident Florentino Pérez lobbyiert haben soll, fühlte er sich auch dazu berufen, den Trainer vor den Konsequenzen des zukünftigen Jobs für den aktuellen Job zu retten. "Als Kapitän weißt du manchmal ein paar Sachen zu viel", bestätigte er indirekt seine - gescheiterten - Vermittlungsversuche. "Aber solche Entscheidungen stehen uns Spielern nicht zu, wir sprechen auf dem Platz." Oder im Pressesaal: "Je schneller wir das alles vergessen, umso besser. Spanien muss über jeder Einzelperson stehen. Und kaum jemand ist besser geeignet, die Wunden zu heilen als Fernando."

Nachdem alle einmal kräftig durchgeatmet hatten, setzte sich bei den Spaniern allmählich die Erkenntnis durch, dass alles womöglich gar nicht so schlimm ist. Bei nüchterner Betrachtung zeigte sich ja nicht nur Lopetegui jetzt dermaßen sprunghaft, dass ihm kaum Urteilssicherheit und Nervenstärke für die Stresssituationen einer WM zuzutrauen waren. Auch legte der allseits beliebte Hierro bei seiner Präsentation einen souveränen Auftritt hin. Und so schien Ramos mit gestern tatsächlich als letzter zu lächeln - bis später am Abend noch in Madrid die offizielle Vorstellung von Lopetegui als neuer Trainer folgte. Schon der Termin war natürlich eine Provokation. Und es wurde dann auch weniger gelächelt. Als vielmehr scharf geschossen.

Den Auftakt machte Pérez, der die Entlassung Lopeteguis durch Verbandspräsident Rubiales als "absurd" brandmarkte und ihm ein "Besitzdenken, das wir im Spanien des 21. Jahrhunderts glücklicherweise überwunden haben" vorwarf. "Es gibt kein Argument, das diesen Schritt rechtfertigt". Danach kam Lopetegui, ein verletzter Mann voller Zorn, der den Mittwoch den "traurigsten Tag in meinem Leben seit dem Tod meiner Mutter" nannte und den Donnerstag der Präsentation dafür den "glücklichsten". Ohne irgendein Zeichen von Selbstkritik reklamierte er, den drei Tage vor Turnierbeginn und hinter dem Rücken des Verbandspräsidenten eingefädelten Wechsel voller "Transparenz" und "Ehrlichkeit" betrieben zu haben. Die Spieler hätten die Nachricht "fantastisch aufgenommen" und "das beste Training der ganzen Woche" hinterhergeschoben. "Surreal" sei das alles, sagte der Ex-Profi des Klubs unter Applaus der Anwesenden. "Ich weiß, was Loyalität ist, das habe ich bei Real Madrid gelernt."

Ein Gedemütigter versuchte zu demütigen, ein attackierter Großverein schoss mit allem Hochmut zurück und wollte dabei nicht nur das letzte Wort haben. Er wollte auch zerstören. Den Schaden hat der spanische Fußball.