Weißenfels (dpa) - Titelverteidiger Bayern München hat das Finale beim Top Four der Basketball-Bundesliga völlig überraschend verpasst. Der Topfavorit verlor sein Halbfinale bei der Pokal-Endrunde in Weißenfels gegen den Gastgeber Syntainics MBC mit 93:95 (43:48) und schied damit sensationell aus. Martin Breunig erzielte in der Schlusssekunde die entscheidenden Punkte für den MBC und verwandelte die nur 3000 Zuschauer fassende Stadthalle damit in ein Tollhaus.

Im zweiten Halbfinale stehen sich die Skyliners Frankfurt und die Bamberg Baskets gegenüber (19.00 Uhr/Dyn). Das Endspiel findet dann am Sonntag (16.00 Uhr/Dyn) statt.

"Das war definitiv zu wenig heute", sagte Münchens Center Johannnes Voigtmann bei Dyn. "Wir haben unser erstes Saisonziel verfehlt. Jetzt haben wir noch zwei weitere", sagte Voigtmann mit Blick auf die deutsche Meisterschaft und das Erreichen der Playoffs in der Euroleague. Schon in der Bundesliga hatten die Bayern in Weißenfels verloren.

Spannung bis zum Schluss

In der nicht ganz ausverkauften Stadthalle von Weißenfels erwischte das Team von Weltmeister-Coach Gordon Herbert eigentlich einen guten Start und setzte sich im ersten Viertel schnell auf sieben Punkte (15:8) ab. Danach leistete sich der große Favorit aber einige Nachlässigkeiten, sodass die Gastgeber ausgleichen und die Partie bis zur Pause sogar drehen konnten (48:43).

Nach dem Seitenwechsel drehte Bayern-Star Carsen Edwards zunächst auf. Nach nur zwei Punkten in den ersten 20 Minuten traf der Point Guard aus den USA nun besser und brachte die Bayern wieder in Führung. Der MBC ließ sich aber nicht abschütteln, die Partie wog hin und her.

Alles sah schon nach einer Verlängerung aus, als Breunig sich den Rebound schnappte und den Ball dann zum Sieg in den Korb legte. Der letzte Wurf von Bayern-Center Johanns Voigtmann verfehlte den Korb - die große Überraschung war perfekt. Bayern-Coach Herbert muss seinen Geburtstag am Sonntag nun ohne Finalteilnahme feiern.