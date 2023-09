Okinawa (dpa) - Manila ruft. Auf dem Weg zur WM-Endrunde in der philippinischen Hauptstadt erwartet Deutschlands Basketballer ein letztes Spiel in Okinawa.

Die japanische Urlaubsinsel würden Dennis Schröder und Co. gerne mit dem fünften Sieg im fünften Spiel verlassen. Am Sonntag (13.10 Uhr/Magentasport) wartet in Ex-Europameister Slowenien mit Superstar Luka Doncic eine harte Prüfung.