Oklahoma City (dpa) - Isaiah Hartenstein hat mit den Oklahoma City Thunder in der NBA auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Memphis Grizzlies deutlich gewonnen. Zwei Tage nach dem Traumstart mit 51 Punkten Unterschied holte die Nummer eins der Western Conference ein 118:99 gegen Memphis und ging in der Serie nach Siegen schon 2:0 in Führung. Zum Einzug in die zweite Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga braucht es vier Siege.

Hartenstein steuerte zehn Rebounds bei und verbuchte sechs Punkte, bester Werfer der Partie war sein Teamkollege Shai Gilgeous-Alexander mit 27 Zählern. Chet Holmgren hatte 11 Rebounds und 20 Punkte sowie starke 5 Blocks für OKC. Theoretisch kann Oklahoma City schon nach den beiden anstehenden Partien in Memphis den Einzug ins Halbfinale der Western Conference perfekt machen.

Lakers gleichen ihre Serie aus

Dorthin wollen auch die Los Angeles Lakers, die sich nach dem enttäuschenden Auftakt vor den eigenen Fans etwas rehabilitierten und im zweiten Spiel der Serie gegen die Minnesota Timberwolves ein 94:85 holten. LeBron James und Luka Doncic spielten wesentlich besser als bei der Niederlage zum Auftakt und verbuchten jeweils ein Double Double aus zweistelligen Werten in den Statistiken Punkte und Rebounds. Doncic kam auf 31 Zähler und 12 Rebounds, James steuerte 21 Zähler und 11 Rebounds bei.

Die Indiana Pacers setzten sich auch im zweiten Spiel gegen die Milwaukee Bucks durch. Beim 123:115 war Giannis Antetokounmpo mit 34 Punkten zwar der beste Werfer der Partie, konnte die zweite Pleite aber nicht verhindern. Positiv für die Bucks war die Rückkehr von Damian Lillard, der nur vier Wochen nach einer Thrombose wieder auflief und 14 Punkte erzielte.