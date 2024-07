Berlin (dpa) - Die ehemals in Russland inhaftierte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner und ihre Ehefrau Cherelle sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ehefrau Cherelle (31) brachte bereits am 8. Juli einen Sohn zur Welt, wie die 33-jährige Griner im Podcast "She Knows Sports" erzählte. Im April hatte das Paar, das seit Juni 2019 verheiratet ist, auf Instagram die Schwangerschaft

