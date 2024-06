Wien (dpa) - Handball-Meister SC Magdeburg hat eine schwierige Vorrunden-Gruppe in der Champions League erwischt.

Das Team vom Trainer Bennet Wiegert trifft in der Gruppe B unter anderem auf Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona aus Spanien sowie den dänischen Meister Aalborg HB, der zuletzt im Endspiel gestanden hatte. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in