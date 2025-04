Pistian (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung den ersten Sieg eingefahren. Nach langem Rückstand gewann die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis in der Slowakei spät noch mit 3:2 (0:2, 0:1, 0:2). Die ersten beiden Testspiele gegen Tschechien hatte die DEB-Auswahl verloren.

Doch diesmal drehten Lukas Kälble (27. Minute) und Alexander Ehl (52./59.) mit ihren Treffern die Partie in Pistian, wo am Donnerstag schon der nächste WM-Test ebenfalls gegen die Slowakei ansteht. Im ersten Drittel hatten die Slowaken bereits mit 2:0 geführt.

Erst in der Woche nach Ostern für die Spiele gegen Österreich soll der aktuelle Kader, in dem in erster Linie noch Perspektivspieler stehen, dann ein anderes Gesicht bekommen. Neben einigen noch geschonten weiteren Leistungsträgern soll dann etwa auch NHL-Torhüter Philipp Grubauer (Seattle) zum Team stoßen.

Bei der WM vom 9. bis 25. Mai im dänischen Herning und Stockholm trifft Deutschland in der Vorrunde auf Ungarn, Kasachstan, Norwegen, Schweiz, USA, Tschechien und Dänemark.