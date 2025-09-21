Sonntag, 21. September 2025

Plus Mühlhausen

Jona Bodirsky aus Rettigheim feiert Erfolge im Laufsport

Mit Sportförderung in den USA zu Bestzeiten: Das Training begann täglich morgens um 7 Uhr.

21.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 48 Sekunden
Jona Bodirsky aus Rettigheim war bei den Straßenlaufmeisterschaften erfolgreich. Foto: Marco Stausberg

Von Birgit Schillinger

Rettigheim/Rot. Bei den deutschen Straßenlaufmeisterschaften hat Jona Bodirsky seine bisher beste Platzierung erreicht: Platz Vier in einem Elite-Männerfeld ist ein großer Erfolg für den 24-jährigen Rettigheimer. Er kam diesen Sommer von seinem Studium aus den USA zurück.

Sein Alltag dort war von optimaler Sportförderung geprägt, erzählte er.

Kommentare
