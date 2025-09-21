Von Birgit Schillinger

Rettigheim/Rot. Bei den deutschen Straßenlaufmeisterschaften hat Jona Bodirsky seine bisher beste Platzierung erreicht: Platz Vier in einem Elite-Männerfeld ist ein großer Erfolg für den 24-jährigen Rettigheimer. Er kam diesen Sommer von seinem Studium aus den USA zurück.

Sein Alltag dort war von optimaler Sportförderung geprägt, erzählte er.