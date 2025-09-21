Jona Bodirsky aus Rettigheim feiert Erfolge im Laufsport
Mit Sportförderung in den USA zu Bestzeiten: Das Training begann täglich morgens um 7 Uhr.
Von Birgit Schillinger
Rettigheim/Rot. Bei den deutschen Straßenlaufmeisterschaften hat Jona Bodirsky seine bisher beste Platzierung erreicht: Platz Vier in einem Elite-Männerfeld ist ein großer Erfolg für den 24-jährigen Rettigheimer. Er kam diesen Sommer von seinem Studium aus den USA zurück.
Sein Alltag dort war von optimaler Sportförderung geprägt, erzählte er.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+