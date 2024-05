Gaiberg. (bmi) Drei beteiligte Fahrzeuge, eine verletzte Person und ein Sachschaden in fünfstelliger Euro-Höhe: Das ist das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag auf der Landesstraße 600 (L 600) zwischen Ortsausgang und dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel. Weitere Details etwa zum Unfallhergang waren am Sonntag auf Nachfrage von der Polizei nicht zu erfahren.

Nur so viel ist klar: Gegen 14.05 stießen an der Einmündung der Hauptstraße zur Straße "Fritzenäcker" drei Autos an der Zufahrt zum dortigen Penny-Markt zusammen. Zwei der Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten entsprechend von einem Abschleppdienst geborgen werden, insgesamt entstand laut der Polizei ein Schaden von rund 11 00 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Gaiberg streute die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und stellte Warnschilder auf, eine Spezialfirma beseitigte derweil später Ölspuren auf der Fahrbahn.