Von Ralf Scherer

Mudau. Mit einer großen Anzahl an Einsatzkräften hat die Polizei am Dienstagvormittag ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen im Mudauer Ortsteil Steinbach durchsucht. An dem Einsatz beteiligt waren neben Beamten des Polizeireviers Buchen und des Polizeipostens Walldürn auch Beamte der Verkehrspolizei, der Bereitschaftspolizei, der Kriminalpolizei und