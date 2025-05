Von Ricarda Dieckmann

Saarbrücken/Köln. (dpa-tmn) 30 Grad und mehr: Bei diesen Temperaturen läuft der Schweiß - selbst wenn wir gar nicht aktiv sind.

Was also tun, wenn man auch in den heißen Wochen des Jahres für sportliche Ziele trainieren will? Oder das Auspowern als Ausgleich zum Alltag einfach braucht? Die wichtigsten Fragen und Antworten