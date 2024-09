Von Stefanie Unbehauen

Ulm/Radebeul. Simon Stein (Name geändert) erinnert sich nicht gerne an seine Kindheit. "Zu meinem Vater hatte ich nie ein gutes Verhältnis", sagt der 44-Jährige. "Er war eine ständige Bedrohung. Es gab sogar eine Phase in meinem Leben, da versteckte ich mich vor ihm, so sehr habe ich mich vor ihm gefürchtet."

Aufgrund der schwierigen