Konserven – zum Beispiel Fertiggerichte, Obst und Gemüse – sowie Getreideprodukte und Hülsenfrüchte sollten immer in ausreichender Menge zu Hause sein. Foto: Getty

Von Constanze Werry

Viele fühlen sich durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 verunsichert. Die Regale in den Drogerien und Supermärkten leeren sich durch vermehrte Hamsterkäufe. Dazu gibt es keinen Anlass – und planlos sind sie oftmals auch. Unabhängig von der aktuellen Situation sollten Haushalte auf etwaige Katastrophen vorbereitet sein. Dazu rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe immer wieder. Ein guter Vorrat ermöglicht es, zehn Tage zurechtzukommen, ohne einkaufen gehen zu müssen.

> Getränke: Ein wichtiger Punkt: Menschen können bis zu drei Wochen ohne Nahrung auskommen – aber nur wenige Tage ohne Wasser. Deshalb empfiehlt das Bundesamt rund 20 Liter Flüssigkeit pro Person und Woche – am besten Wasser, da es lange Lagerzeiten problemlos verträgt.

> Lebensmittel: Getreide, Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln und Reis sollten mit einer Menge von 3,5 Kilo pro Kopf vorhanden sein, dazu vier Kilo Gemüse und Hülsenfrüchte – letztere am besten vorgegart in Gläsern oder Dosen. Außerdem kommen noch zwei Kilo Obst und Nüsse dazu, das Obst sollte wie Gemüse und Hülsenfrüchte im Glas oder der Dose sein. Für Fisch, Fleisch und Eier veranschlagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 1,5 Kilo und weist darauf hin, dass Volleipulver mehrere Jahre haltbar ist. Milch und Milchprodukte sollten mit 2,6 Kilo bevorratet werden, dazu 400 g Fette und Öle.

> Hygiene und Hausapotheke: Natürlich sind auch Artikel für die tägliche Hygiene wichtig. Dazu gehören ausreichende Mengen Seife, Zahnpasta, Waschmittel, Taschentücher, Toilettenpapier, Feuchttücher, Müllbeutel und Haushaltshandschuhe.

Für die Hausapotheke gilt: Verschriebene Medikamente sollten immer in ausreichender Menge zu Hause sein, daneben Erkältungs- und Schmerzmittel sowie fiebersenkende Mittel. Auch Haut- und Wunddesinfektionsmittel gehören dazu – genau wie Verbandsmaterial, am besten in Form eines Verbandskastens der DIN 13164. Außerdem Elektrolyte zum Ausgleich eines Flüssigkeitsverlusts, Mittel gegen Übelkeit, Durchfall und Erbrechen, Fieberthermometer und eine Splitterpinzette.

Wichtig ist es, bei allem was zum Notfallvorrat gehört, regelmäßig die Verfallsdaten zu kontrollieren und die betreffenden Produkte gegebenenfalls rechtzeitig zu erneuern und die alten zu verbrauchen. Deshalb sollten im besten Fall auch nur solche Lebensmittel bevorratet werden, die auch sicher von der Familie gegessen werden – zum Beispiel im Fall von Suppendosen oder anderen Fertiggerichten. Abgesehen von der eigenen Vorsorge hält aber auch der Staat Nahrungsmittel für Versorgungsengpässe in Krisensituationen bereit.

Info: Eine ausführliche Checkliste für alle Eventualitäten stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf der Internetseite bbk.bund.de zur Verfügung.