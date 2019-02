Von Constanze Werry

Upcycling schont die Ressourcen und den Geldbeutel. Altes und scheinbar Nutzloses lässt sich mit etwas Kreativität einfach wiederverwerten. Und das Basteln macht neben einem guten Gewissen auch noch Spaß.

Pinnwand aus Flaschenkorken

Genial einfach und eine Sache, die man gut mit den Kindern angehen kann. Gebraucht werden Korken, Karton als Untergrund und Bastelkleber. Zur Vorbereitung die Korken mit einem Teppichmesser in gleichmäßig große Scheiben schneiden. Dann kann es auch schon losgehen.

Dem Karton die gewünschte Grundform geben, die die Pinnwand haben soll - quadratisch, rund, rechteckig oder vielleicht auch herz- oder sternförmig. Dann werden die Korkscheibchen auf den Karton geklebt. Wer Lust hat, kann sie zum Schluss auch noch anmalen.

Obst- und Gemüsebeutel

Wiederverwendbar, faltbar und waschbar - besser geht’s nicht. Als Stoff eignen sich am besten ausgediente Gardinen, ein altes Moskitonetz oder der Stoff von Fliegengittern. Gebraucht werden ein Zugband - zum Beispiel die Kordel aus einem alten Pulli, ein Schnürsenkel oder Stickgarn sowie ein Stück stabiler, leichter und transparenter Stoff in der gewünschten Größe, Stecknadeln, Nähnadel und Garn - alternativ eine Nähmaschine.

Universell einsetzbar sind Beutel in DIN-A4-Größe. Am besten ein doppelt so großes Stoffstück zurechtschneiden und dann so umklappen, dass am Boden des Beutels keine Naht benötigt wird.

Jetzt wird das Rechteck auf links zusammengelegt und mit Stecknadeln fixiert. Dann die Seiten mit einem geraden Stich miteinander vernähen. Ist der Stoff sehr elastisch, ist ein Zickzackstich besser, damit er elastisch bleibt und die Naht nicht so leicht reißt. Das Ganze dann noch einmal wiederholen, so dass zwei Nähte dicht nebeneinander liegen.

Nun wird der Rand der Öffnung drei Zentimeter nach außen umgeschlagen. Bei ausgefranstem Stoff doppelt. Den Tunnelzug feststecken und mit einer Naht fixieren. Bei Netzstoff lässt sich die Kordel leicht einfach so durchziehen. Wer ein feineres Gewebe verwendet, sollte als Öffnung für die Kordel ein Knopfloch in den Tunnelzug einnähen.

Schraubgläser

Gewürze und Schrauben: Upcycling light ist das Wiederverwenden von Schraubgläsern. Und dafür gibt es eine Menge Möglichkeiten. Der Klassiker ist natürlich das Wiederverwenden als Glas für Gewürze und Kräuter. Wenn jedes Glas ein hübsches, selbst gemachtes Etikett bekommt, stört es auch nicht, dass man wahrscheinlich keine 20 identischen Gläser hat. Denn durch das Etikett wird eine Verbindung geschaffen.

Eine schöne Art der Aufbewahrung für Gewürze in der Küche genauso wie für Schrauben im Keller oder in der Garage, wenn man nicht viel Stellfläche hat: Die Deckel der Schraubgläser werden mit entsprechendem Abstand und jeweils drei Schrauben an den Boden eines Holzregalbrettes geschraubt. Das spart Platz und mit einem Dreh hat man das passende Glas schon in der Hand.

Einfrieren: Dickwandige Gläser mit großer Öffnung kann man auch benutzen, um Dinge darin einzufrieren. Idealerweise werden sie nicht bis ganz zum Rand befüllt und kommen erst mal ohne Deckel in den Tiefkühler. Ist der Inhalt durchgefrostet, kommt der Deckel drauf.

Einmachen: Und nicht zuletzt kann man natürlich die Gläser wiederverwenden, um zum Beispiel Obst und Gemüse einzulegen, selbst gemachte Marmelade, selbst gemachtes Pesto oder selbst gemachten Tomatensugo darin aufzubewahren.

Für den Sugo werden benötigt: 1500 ml passierte Tomaten, 4 Schalotten, vier Knoblauchzehen, 4 EL Olivenöl, 2 EL Tomatenmark, 200 ml Rotwein, 1 TL Basilikum, 2 Lorbeerblätter, ½ TL Zucker, Salz und Pfeffer. Schalotten und Knoblauch schälen, fein würfeln. Öl in eine Pfanne geben, beides anschwitzen, Tomatenmark dazugeben. Mit Rotwein ablöschen und einköcheln lassen. Passierte Tomaten dazu, Lorbeerblätter, Zucker und Basilikum - das Ganze bei halb geschlossenem Deckel etwa eine Stunde köcheln lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Sugo heiß in saubere Schraubgläser abfüllen. Sofort verschließen und für eine halbe Stunde auf den Kopf stellen. Der fertige Sugo hält sich etwa sechs Monate.