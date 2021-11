Von Falk Zielke

Eigentlich ist das Geschäft einfach: Sparerinnen und Sparer legen ihr Geld bei der Bank an und bekommen dafür Zinsen. Doch das funktioniert so schon lange nicht mehr. Denn in der Niedrigzinsphase müssen die Geldinstitute seit 2014 für ihre Einlagen bei der Europäischen Zentralbank ein Verwahrentgelt zahlen.