Henstedt-Ulzburg (dpa/tmn) - Karnevalisten gehen am besten nur gut versichert feiern, damit die jecke Zeit nicht im finanziellen Desaster endet. Unverzichtbar - nicht nur zur Karnevalszeit - ist eine Privathaftpflichtversicherung, betont der Bund der Versicherten in Henstedt-Ulzburg bei Hamburg. Die Police greife zum Beispiel, wenn jemand einen anderen Menschen etwa am Rande des Karnevalsumzugs zu Fall bringt, so dass dieser sich schwer verletzt und dadurch auf eine lebenslange Rente angewiesen ist. Ohne entsprechende Police müsste der Verursacher die Kosten dafür aus eigener Tasche decken.

Die Haftpflichtversicherung kommt auch für Sachschäden auf - etwa wenn jemand mit einer brennenden Zigarette das teure Kostüm eines anderen Karnevalisten ruiniert oder den Teppich eines Partygastgebers stark verschmutzt. Sinnvoll ist den Experten zufolge auch eine Unfallversicherung. Damit können Narren sich selbst für den Fall absichern, dass sie durch einen Unfall dauerhaft invalide werden, etwa infolge des Rangelns um die besten Plätze beim Karnevalsumzugs. Um finanziell abgesichert zu sein, wenn jemand durch den Unfall seiner Arbeit auf Dauer nicht mehr nachgehen kann, empfiehlt sich außerdem eine Berufsunfähigkeitsversicherung.